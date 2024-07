Temperaturile au ajuns la 45 de grade Celsius în Spania

Un val de căldură a cuprins Spania în ultimele zile, iar miercuri la prânz au fost 45 de grade într-un orășel din provincia Sevilla. La mijloc de iulie au fost 43 de grade în Balcani și luna iulie va fi printre cele mai calde din istoria meteo a Europei.

În orașul spaniol Ecija au fost +44.8 C, iar la Moron de la Frontera și Talavera de la Reina au fost +43,5 C. În dimineața zilei de joi au fost și locuri din Spania în care minimele nu au scăzut sub 27 C. Temperaturile sunt cu 8-10 grade C peste normalul perioadei.

La polul opus, cele mai scăzute temperaturi din Europa s-au înregistrat la stațiile meteo din Alpi, la peste 3.000 m alt, unde temperaturile au scăzut sub limita înghețului.

Cel mai cald în lume miercuri a fost în Kuweit, 49 C și în Irak, Algeria, Iran și Oman – 48 de grade.

Surse: Ogimet, weatheronline.co.uk

Sursa foto: Dreamstime.com