Toți studenții din Franța vor putea lua masa cu doar un euro: „Este o mică revoluție internă”

Universitățile din Franța au început să ofere mese pentru doar un euro tuturor studenților, indiferent de venituri, într-o măsură menită să răspundă dificultăților financiare, relatează The Guardian.

Organizațiile studențești au făcut presiuni pentru extinderea către toți studenții a tarifului de 1 euro – redus de la nivelul obișnuit de 3,30 euro – pentru un meniu cu trei feluri de mâncare.

Acesta era disponibil anterior doar celor cu venituri mici sau care beneficiau de ajutor financiar.

Pentru Alexandre Ioannides, un student de 18 ani din Paris, măsura îi va reduce drastic cheltuielile lunare la cantină.

„Vin aici de 20 de ori pe lună. Asta înseamnă aproximativ 60 de euro. În timp ce acum voi plăti 20 de euro”, a spus el, adăugând că economiile vor fi folosite pentru „ieșiri în oraș sau pentru a mânca la restaurant”.

Aproape jumătate din studenții din Franța au renunțat la mese din motive financiare

Politica este menită să reducă presiunea financiară asupra studenților din Franța, unde un sondaj realizat în ianuarie de o organizație studențească a arătat că 48% dintre aceștia au renunțat la mese din motive financiare, iar 23% au făcut acest lucru de mai multe ori pe lună.

Aproximativ 667.000 de studenți au beneficiat de programul meselor la 1 euro în 2024, o creștere de 5,3% față de anul precedent.

În total, au fost servite aproximativ 46,7 milioane de mese atât la tariful redus, cât și la cel standard de 3,30 euro, potrivit operatorului restaurantelor universitare Crous.

Guvernul se pregătește pentru o creștere a cererii, ministrul pentru învățământul superior Philippe Baptiste promițând 120 de milioane de euro în 2027 pentru a susține programul.

„Este o mică revoluție internă”, a declarat Baptiste, care a promis că va supraveghea programul pentru a se asigura că nu va duce la o supraîncărcare a personalului cantinelor sau la o scădere a calității alimentelor.