Tragedia de la 2 Mai. Vlad Pascu, audiat în procesul dealerului său de droguri. Cum făcea rost de metamfetamină, de Xanax și de Oxicodonă, aduse chiar la el acasă

Vlad Pascu, şoferul care, drogat fiind, a intrat cu mașina în două grupuri de opt tineri la 2 Mai, iar doi studenți au murit, în august 2023, a fost dus joi din penitenciar la Tribunalul Bucureşti, unde a fost audiat în calitate de martor în dosarul lui Tudor Duma, zis „Maru”, dealerul său de droguri.

Tudor Duma a fost trimis în judecată de DIICOT în decembrie 2023, alături de fraţii Ştefan Ciprian Constantin şi Costin Anton Constantin, pentru trafic de droguri de risc şi de mare risc, în formă continuată, deţinere de droguri de risc şi de mare risc în vederea consumului propriu, în formă continuată. Tudor Duma este cel care a spart farmacia Spitalului Floreasca cu puţin timp înainte de a fi ridicat şi dus la DIICOT. El s-a filmat în timp ce era încătușat cu mâinile la spate în mașina poliției.

„Doctorul” de la Floreasca

Vlad Pascu a relatat joi în sala de judecată că îl cunoaşte pe Tudor Duma de la vârsta de 14 ani, ei făcând parte din acelaşi anturaj de consumatori de droguri, scrie Agerpres.

El a povestit că, într-o zi din aprilie 2023, a „prizat” la el acasă 10 grame de metamfetamină, droguri aduse de Tudor Duma, împreună cu o fată şi cu un alt prieten.

În plus, Vlad Pascu a declarat că, în aceeaşi zi, a venit acasă la el un dealer care i-a vândut 40 de pastile de Oxicodonă, însă era vorba despre o tranzacţie programată dinainte. O parte din acele pastile de oxicodonă le-a consumat împreună cu prietenii lui.

Răspunzând întrebărilor puse de judecător, Vlad Pascu a explicat că pastilele de Oxicodonă i-au fost aduse de un dealer poreclit „Doctorul”, care lucrează la Spitalul de Urgenţă Floreasca şi de la care mai cumpărase Xanax în urmă cu patru ani.

După producerea accidentului din localitatea 2 Mai, în presă a apărut un video clip filmat în locuinţa lui Vlad Pascu, în care el şi prietena lui, aflaţi sub influenţa stupefiantelor, spuneau că sunt consumatori de Oxicodonă (drog de mare risc, opioid sintetic ale cărui efecte sunt, potrivit studiilor ştiinţifice, de două ori mai puternice decât ale heroinei), fiind vizibile efectele pe care drogurile le aveau asupra comportamentului lor.

Relevantă în acest sens este declaraţia dată de fată în faţa procurorilor.

„Referitor la videoclipul în care apar împreună cu Vlad Pascu spunând ‘Noi nu suntem toxicomani, ci oxicomani’, arăt că acesta a fost filmat în noaptea de 13 – 14 aprilie 2023, în adresa din Bucureşti, str. Tipografilor, nr. 29, la o petrecere organizată de Pascu, la care am participat eu, Tudor zis „Maru”, Rareş Ion, o fată pe care nu o cunoşteam şi doi băieţi pe care îi ştiam vag. În acele împrejurări, Vlad Pascu mi-a dat oxicodonă şi o pastilă de metamfetamină. Când am ajuns eu, pe masa din camera lui era pisată mai multă oxicodonă, nu ştiu cam câte pastile, dar toţi am prizat de acolo. De altfel, toate foliile care apar în videoclip sunt folii de oxicodonă de 80 Mg, pe care el le desfăcea, le pisa şi ni le punea la dispoziţie să le prizăm. De asemenea, a luat mai multe capsule din nişte vitamine, le-a golit conţinutul, în ele a pus oxicodonă pisată amestecată cu pulbere de metamfetamină cristal şi încă ceva, dar nu ştiu ce, apoi mi-a oferit o astfel de capsulă şi a luat şi el una. Vlad considera aceste capsule formate din amestec drept ceva special şi de aceea mi-a oferit numai mie şi a luat şi el, fără să mai dea şi altora. După ce ne-am drogat în acest mod, ne-am plimbat cu Buggy Car-ul în zona Tipografilor şi ne-am urcat cu maşina pe linia ferată din zona Universităţii Româno-Americane”, se arată în documentul DIICOT.

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.