Traian Băsescu spune cine a fost cel mai rău, dar și cel mai bun președinte al României: „Eu. Depinde la ce televizor vă uitaţi”

Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că el a fost şi cel mai bun preşedinte al României, dar şi cel mai rău, adăugând că perspectiva „depinde la ce televizor vă uitaţi”, scrie News.ro.

Băsescu a fost întrebat, într-o emisiune difuzată duminică la Digi 24, cine a fost cel mai bun şi cel mai rău preşedinte al României.

„Eu. Şi unul şi altul. Depinde la ce televizor vă uitaţi”, a răspuns fostul șef de stat, râzând.

Băsescu a mai fost întrebat care este omul faţă de care a greşit şi regretă.

„E o întrebare dificilă. Am greşit faţă de atât de mulţi oameni încât… Nu am fost un om care să nu greşească. Am greşit în relaţia cu destui oameni”, a spus fostul președinte.

„Dar probabil că trebuia să găsesc o soluţie când am câştigat alegerile în Partidul Democrat şi Petre Roman nu a mai vrut să rămână în partid. Cred că acolo am făcut o greşeală”, a continuat Traian Băsescu.

„Trebuia să găsesc o soluţie. Petre Roman este cel faţă de care mă simt obligat”, a adăugat el.