Trei sondaje prezic succesul lui Marine Le Pen la alegerile din Franța. Repartizarea mandatelor, greu de anticipat

Adunarea Națională (RN), partidul de extremă-dreapta condus de Marine Le Pen, se află în fruntea a trei sondaje de opinie publicate marți, cu puțină vreme înaintea alegerilor parlamentare anticipate din Franța, informează Reuters. RN depășește Frontul Popular al stângii și centriștii grupați în jurul președintelui Emmanuel Macron.

Un sondaj IFOP realizat pentru postul TF1 și publicația Le Figaro arată Adunarea Națională ar obține 34% din voturii, în timp ce Frontul Popular ar ajunge la 29%, urmate de blocul lui Macron, Împreună pentru Republică, cu 22%.

Un al doilea sondaj, realizat de Harris Interactive pentru postul de radio RTL, M6 și Challenges Magazine dă scoruri apropiate: RN – 33%, Frontul Popular – 26% și blocul lui Macron – 21%.

Opinion Way a publicat rezultatele unui al treilea sondaj, pentru CNews TV, postul de radio Europe 1 și ziarul Journal du Dimanche a dat aceeași ordine a celor trei mari competitori electorali cu scorurile de 35%, 27% și 20%.

Sondajele nu oferă o estimare directă a raportului de putere din viitorul Parlament întrucât alegerile din 30 iunie și 7 iulie se desfășoară după un vot majoritar (uninominal) în două tururi, în fiecare colegiu.

Totuși sondajul Harris a oferit și o proiecție privind distribuirea mandatelor potrivit căreia RN și aliații săi ar obține între 235 și 280 de mandate, adică mai puțin de cele 289 necesare pentru a obține majoritatea absolută, însă va fi cu certitudine cel mai mare bloc politic.

Emmanuel Macron a anunțat dizolvarea parlamentului și organizarea de noi alegeri legislative imediat după înfrângerea severă suferită la europarlamentare, în fața RN. „Nu mă pot preface că nu s-a întâmplat nimic”, a spus președintele.

„După ce am efectuat consultarea prevăzută la articolul 12 din Constituție, am decis să vă redau alegerea viitorului nostru parlamentar prin vot”, a declarat Macron într-un discurs național televizat. „Este un moment esențial de clarificare (…) Am auzit mesajul vostru, preocupările voastre și nu le voi lăsa fără răspuns”, anunța Macron.