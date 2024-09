Trupa The Cure lansează un nou single, după 16 ani

Trupa britanică The Cure a lansat joi primul său single înregistrat în ultimii 16 ani, intitulat „Alone”, şi a confirmat că mult aşteptatul său nou album va fi lansat pe 1 noiembrie.

„Alone”, un cântec melancolic cu o durată de aproape 7 minute, este primul single extras de pe „Songs of a Lost World”, cel de-al 14-lea album de studio al trupei The Cure. Precedentul album al grupului britanic, „4:13 Dream”, a fost lansat în 2008, notează Agerpres.

The Cure a interpretat câteva cântece de pe viitorul său album în timpul turneului „Shows Of A Lost World”, deschizând acele concerte cu piesa „Alone”.

„Este cântecul care a deblocat albumul: imediat ce am avut înregistrată acea piesă, am ştiut că acela era cântecul de deschidere şi am simţit că întregul album se întrezărea”, a declarat Robert Smith, solistul trupei The Cure.

Robert Smith a dezvăluit că, după finalizarea înregistrărilor, şi-a amintit poemul „Dregs” scris de Ernest Dowson şi a spus că „acela a fost momentul în care am ştiut că single-ul – şi albumul – urmau să devină realitate”.

Revista muzicală britanică NME a descris acest cântec ca fiind „epic şi emoţional”, în timp ce cotidianul The Guardian afirmă că este „maiestuos învăluit în tristeţe şi disperare”, acordându-i patru stele din cinci.

Trupa The Cure, care a debutat la sfârşitul anilor 1970 şi care este renumită pentru stilul său post-punk şi piesele sale marcate de o melancolie întunecată, a promovat de multă vreme noul său album, dezvăluind încă din 2022 că titlul acestuia va fi „Songs of a Lost World”.