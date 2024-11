FOTO Kievul confirmă că Rusia vrea să împartă Ucraina în trei în următorii 20 de ani: Kremlinul spune că România poate prelua teritorii după divizarea țării

Directorul adjunct al serviciului de informații militare al Ucrainei, generalul Vadim Skibiţki, confirmă existența unui plan rusesc care vizează împărțirea Ucrainei în trei până în anul 2045. Regiunile de est ale țării, inclusiv teritoriile ocupate parțial și integral de ruși, vor fi anexate de Rusia, în timp ce regiunile vestice ar putea fi revendicate de Polonia, Ungaria și România.

„Primul lucru este că DIU este la curent cu acest document… Voi spune mai multe, acest document a fost pregătit de Ministerul Apărării și Statul Major al Forțelor Armate Ruse în jurul lunii decembrie a anului trecut. Acest document servește drept baza planurilor de apărare pe termen lung – pentru cel puțin 10 ani. Concret, acest document a fost elaborat pentru 2026-2035 cu o perspectivă până în 2045”, a declarat generalul Vadim Skibiţki într-un interviu pentru Interfax Ucraina, potrivit Ukrainska Pravda.

Russia to send Trump a proposal to divide Ukraine in three — media reports



More 👇 https://t.co/5wHz7g2zjz pic.twitter.com/OzlFt4TvM4