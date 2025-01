Ucraina: Zeci de mii de persoane au rămas fără curent electric după ce Rusia a bombardat oraşul Herson

Aproximativ 23.000 de gospodării au rămas fără electricitate după ce bombardamente ruseşti asupra oraşului Herson, în sudul Ucrainei, au deteriorat echipamentele electrice, a anunţat duminică administraţia militară locală, relatează Reuters și News.ro. Între timp, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut din nou aliaţilor să îşi onoreze promisiunile de a furniza Ucrainei arme, inclusiv sisteme pentru a contracara atacurile aeriene ruseşti.

Atacul a vizat cartierul Dniprovski, care se întinde de-a lungul fluviului Nipru, o zonă din Herson care este bombardată în mod regulat de trupele ruse de pe malul opus.

Guvernatorul oraşului Herson, Oleksandr Prokudin, a declarat că oraşul şi aproximativ 50 de aşezări din regiunea înconjurătoare au fost bombardate de trupele ruse în ultimele 24 de ore.

„Armata rusă a bombardat infrastructura socială şi zonele rezidenţiale ale aşezărilor din regiune, în special deteriorând două clădiri cu mai multe etaje şi opt case particulare”, a declarat Prokudin pe Telegram.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminică aliaţilor să îşi onoreze promisiunile de a furniza Ucrainei arme, inclusiv sisteme pentru a contracara atacurile aeriene ruseşti.

Zelenski a spus că, în ultima săptămână, forţele ruse au lansat sute de lovituri asupra Ucrainei şi au fost utilizate aproape 700 de bombe aeriene şi peste 600 de drone de atac.

On 9 January, Russian army soldiers dropped three guided aerial bombs on #Kherson: they attacked a residential area in Kherson. 9 people were wounded. Private houses, a kindergarten, a factory, and a service station were hit.



The footage was released by the head of the Kherson… pic.twitter.com/w5mOw6hDlW