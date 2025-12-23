„Un atac înainte de Crăciun”. Aproape toată Ucraina, în beznă, după bombardamentul combinat al rușilor, cu 30 de rachete și 650 de drone

Clădiri rezidențiale din orașul Odesa, din sudul Ucrainei, unde unele cartiere au rămas fără energie electrică pe 22 decembrie 2025, în urma atacurilor cu rachete și drone rusești asupra infrastructurilor energetice ucrainene. FOTO: Oleksandr GIMANOV / AFP / Profimedia

Rusia a bombardat marți Ucraina cu rachete și drone într-un nou atac aerian combinat, au anunțat autoritățile de la Kiev, ucigând cel puțin trei persoane, inclusiv un copil, și provocând întreruperea de urgență a alimentării cu energie electrică în toată țara, în timp ce ucrainenii se pregătesc să sărbătorească Crăciunul, scrie Reuters.

Cel mai nou atac combinat al forțelor Moscovei a lovit, cel mai puternic, facilitățile energetice din regiunile vestice, a afirmat prim-ministrul Iulia Sviridenko, și a avut loc la câteva zile după o nouă rundă de negocieri de pace, conduse de SUA, care să pună capăt războiului care durează de aproape patru ani.

Atacul de marți a ucis două persoane, inclusiv un copil de patru ani, în regiunea centrală Jîtomir, și o altă persoană, în apropierea capitalei ucrainene Kiev, unde oficialii locali au declarat că cel puțin cinci persoane au fost rănite.

„Acest bombardament rusesc transmite un semnal extrem de clar cu privire la prioritățile Rusiei”, a scris președintele Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, adăugând că au fost lansate peste 30 de rachete și 650 de drone deasupra a cel puțin 13 regiuni din Ucraina.

„Un atac înainte de Crăciun, când oamenii vor pur și simplu să fie cu familiile lor, acasă, în siguranță”, a mai scris Zelenski.

Avioane poloneze și aliate, desfășurate

Operatorul rețelei electrice din Ucraina a anunțat că majoritatea regiunilor se confruntă cu întreruperi de curent ca urmare a atacului. Infrastructura critică și energetică a fost avariată în regiunile Cernihiv (nord), Liov (vest) și Odesa (sud), au transmis autoritățile locale.

Polonia, țară membră NATO care se învecinează cu vestul Ucrainei, a anunțat că aeronave de luptă poloneze și aliate au fost desfășurate pentru a proteja spațiul aerian polonez după ce atacurile rusești au vizat zone din vestul Ucrainei, în apropierea frontierei.

Moscova a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și logistice ucrainene pentru a spori presiunea asupra Kievului, în timp ce Ucraina încearcă să îmbunătățească termenii unui acord de pace, susținut de SUA, care ar putea implica concesii dureroase.

Discuțiile de pace din weekendul trecut, de la Miami, au reunit oficiali americani cu delegații ucrainene și europene, alături de contacte separate cu reprezentanți ruși, în timp ce Washingtonul testa posibilitățile unui acord.

Rusia, care efectuează și o ofensivă pe câmpul de luptă împotriva trupelor ucrainene, depășite numeric, a cerut Ucrainei să cedeze regiunea Donbas din estul țării (alcătuită din provinciile Luhansk și Donețk) și să-și restricționeze semnificativ capacitățile militare, înainte de o încetare a luptelor.

„Putin încă nu poate accepta că trebuie să înceteze uciderile”, a scris Zelenski, în mesajul publicat pe X.

„Și asta înseamnă că lumea nu exercită suficientă presiune asupra Rusiei. Acum este momentul pentru un răspuns”, a adăugat liderul de la Kiev.