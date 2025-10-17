Un autobuz și un tramvai s-au ciocnit în Pasajul Victoriei. Cinci persoane au ajuns la spital

Un autobuz și un tramvai ale Societății de Transport București (STB) s-au ciocnit, vineri seară, în Pasajul Victoriei din Capitală. Mai multe persoane au fost rănite și cinci transportate la spital, potrivit Brigăzii Rutiere a Poliției Capitalei.

„La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 17:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că în Pasajul Victoriei s-a produs un accident de circulație, în care au fost implicate două vehicule din cadrul STB”, a transmis instituția.

„Din informațiile preliminare, conducătorul unui tramvai care se deplasa în Pasajul Victoriei, către str. Doctor Felix, a intrat în coliziune cu un autobuz care se deplasa în aceeași direcție”, a precizat Brigada Rutieră.

În urma impactului, mai multe persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, cinci dintre ele fiind transportate la spital, mai exact o victimă din tramvai și patru victime din autobuz.

Vatmanul și șoferul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind zero, a precizat Brigada Rutieră.

După accident, circulația a fost restricționată în Pasajul Victoriei, pe sensul către strada Doctor Felix.

STB a informat că liniile 1 și 182 au fost blocate în Pasajul Victoriei, pe sensul către Bd. Banu Manta, din cauza accidentului, și au fost aplicate devieri pentru mijloacele de transport.

„În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, au mai anunțat autoritățile.