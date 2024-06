Un celebru antrenor român desființează entuziasmul după calificarea României în optimi la EURO 2024. „Care victorie? Eu am văzut 1-1. Mie nu prea îmi plac nunțile, sincer”

Fostul selecționer al României, Laszlo Boloni, temperează entuziasmul din jurul calificării naționalei României în optimile EURO 2024. Boloni spune că grupa din care au făcut parte tricolorii nu a fost chiar valoroasă, iar Belgia e departe de a fi o echipă de top european, potrivit Fanatik.

“Până la urmă cine a câştigat? Care victorie?! Eu am văzut 1-1 şi 0-0, de asta întreb. Am chef să deranjez moderatorul. Dacă vorbim de calificare, mă gândesc în primul rând la calificarea la Euro, care a fost foarte importantă. Fotbalul nostru a avut nevoie de o calificare, indiferent cum. Sunt puţin în dificultate să vorbesc despre ce am văzut la Euro. Primul meci nu l-am urmărit. Am văzut golurile, foarte frumoase, care te entuziasmează.

Aşa trebuie să fie, atmosferă de entuziasm, de victorie. E foarte bine, să continuăm aşa. Dar după Ucraina trebuie să acceptăm şi anumite critici. Este adevărat că puteam să marcăm împotriva Belgiei, dar tot atât de adevărat este că echipa noastră a suferit foarte mult în acest meci”, a declarat Boloni pentru Fanatik.

Belgia nu mai e echipă de top

Boloni, care a antrenat de-a lungul carierei mai multe echipe din Belgia, unde a cucerit și trei trofee de campion cu Standard Liege, spune că naționala „diavolilor” nu mai e echipă de top în Europa. Laudă însă inteligența cu care a fost abordată partida cu Slovacia.

„Al treilea meci a fost mai… Subconştientul lucra. Dacă nu pierdem, ne calificăm. Este normal, omenesc. S-a obţinut un meci nul. Am tratat acest meci cu creierul, cu inteligenţă.

Temperează însă entuziasmul, „Mie nunţile nu prea îmi plac să vă spun sincer. Ultima nuntă frumoasă la care am fost a fost nunta lui Mutu. De ce nu putem să tratăm treaba asta ca adulţii? Cu maturitate.

Eşti bucuros că te-ai calificat şi din această calificare să câştigi. Deocamdată nu am câştigat ceva extraordinar. Nu am fost într-o grupă atât de dificilă. O grupă serioasă, dar până la urmă dacă ne uităm la celelalte echipe: Ucraina, Slovacia şi Belgia.

Nicio echipă din acestea nu este de top european. Nici Belgia. După părerea mea. Are potenţialul, dar ce a dovedit în această grupă este că îi opreşte ceva. De Bruyne sau Lukaku au jucat la 60-70% din ce ştim.

Belgia să rateze atât de mult… Nu e aceeaşi echipă pe care o ştim de 2-3 ani de zile. Ştiu că sunt locul 3 în lume, dar nu m-au uluit. Italia poate fi eliminată, dar simţi o forţă acolo, mai mare ca la belgieni.

Să nu exagerăm, pentru că în ambele sensuri este rău. Nu trebuie să facem nuntă şi nici înmormântare. Există viaţă între ele. Să fim serioşi, să stăm cu picioarele pe pământ, să jucăm cu entuziasm, cum a fost cu Ucraina.

Eu cred că este un câştig acest turneu la echipa naţională. Abia acum începe Campionatul European adevărat”, a mai spus Boloni.