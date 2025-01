După 23 de ani de lucrări modernizarea unui drum național la standard de autostradă va fi în sfârșit încheiată în 2025. Proiectul a fost gândit încă din anii ’90 pentru a crește oportunitățile într-una din zonele cele mai vitregite din Marea Britanie, dar unii locuitori din zonă l-au botezat „drumul de iad”, din cauza disconfortului creat pe perioada șantierelor.

O bucată de aproape 45 de km de drum național din Marea Britanie, din Țara Galilor mai exact, se află în curs de modernizare la standard de „aproape autostradă” de aproape 23 de ani, scrie BBC care menționează că anul 2025 va fi în sfârșit cel care va marca finalul proiectului care a ajuns să coste circa 2 miliarde de lire sterline.

Lucrările la modernizarea drumului A465 Heads of the Valleys (trad. Capetele Văilor), care leagă orașul Swansea de regiunea Monmouthshire au început încă din 2002, dar planul de a moderniza drumul să funcționeze mai mult ca o autostradă a fost pus pe masă încă din 1990 din timpul cabinetului condus de Margaret Thatcher.

Lucrari la drumul A465 din Țara Galilor

Șoseaua traversează o zonă minieră cu dealuri și un parc național: Lucrările s-au făcut sub trafic

Drumul, care pe mare parte avea deja câte două benzi pe sens, avea parte de blocaje frecvente, ambuteiaje și numeroase accidente în mai multe puncte negre. Șoseaua A465 traversează o zonă minieră din sudul Țării Galilor și un parc natural național, șerpuind printre dealuri.

Modernizarea șoselei a fost împărțită în șase secțiuni, executate treptat în timp în funcție de riscul la adresa șoferilor. Un element de complexitate era exact acesta: lucrările să fie executate sub nivelul traficului curent, astfel încât circulația să nu fie deloc blocată pe această arteră.

VIDEO – Cum se văd de la volan lucrările pe secțiunea de drum aflată încă în șantier:

În total au fost ridicate aproape 70 de noi structuri, din care mai bine de 40 de poduri și 12 noi noduri rutiere. Totodată au fost realizate noi rute pentru pietoni și cicliști ce adunate ajung la 14 km.

„Cel mai important lucru pe care l-a făcut guvernul galez”

Costul total al proiectului ajunge acum la 2 miliarde de lire sterline, mult mai mult decât era prevăzut inițial, relatează BBC.

Drumul A465 într-o zonă unde lucrările s-au terminat © Whitcomberd | Dreamstime.com

Miniștrii galezi, care au preluat construirea proiectului după descentralizarea din 1999, au insistat că modernizarea drumului va ajuta comunitățile „rămase în urmă după închiderea minelor” în anii 1980 și la începutul anilor 1990.

„Peste 50 de ani, experții se vor uita în urmă și vor spune că cel mai important lucru pe care l-a făcut guvernul galez pentru a îmbunătăți perspectivele comunităților din regiunea Heads of the Valleys a fost construirea acestui drum”, a declarat ministrul Transporturilor din Țara Galilor, Ken Skates.

Lucrări de modernizare a drumului A465 / Sursa foto: Whitcomberd | Dreamstime.com

„Unul dintre cele mai mari proiecte de modernizare a drumurilor din Regatul Unit din ultimii mulți ani”

La origini drumul A465 a făcut parte dintr-un proiect de prosperitate din timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a conecta industria siderurgică din sudul Țării Galilor cu vechiul centru de producție auto din Midlands.

Acum, după modernizare, șoferii pot circula în cea mai mare parte cu 110 km/h fără a fi nevoiți să oprească la sensuri giratorii, un element care facilitează deplasarea localnicilor și creează o rută alternativă între Midlands și sud-vestul Țării Galilor, ușurând presiunea asupra autostrăzii M4, adesea congestionată în zona Newport.

„În ansamblu, proiectul Heads of the Valleys este unul dintre cele mai mari proiecte de modernizare a drumurilor din Regatul Unit din ultimii mulți ani”, a declarat Keith Jones de la Institution of Civil Engineers, citat de BBC.

„Și ceea ce a fost atât de provocator a fost menținerea în funcțiune a drumului existent în timp ce lucrările au continuat pe un teren dificil și provocator”, a spus Jones.

VIDEO – Cum arătau o parte din lucrări în timpul șantierului:

Surse foto: Dreamstime