Un IT-ist care produce pentru firme din state non-UE trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA? Ce spune o expertă, cadru didactic la ASE

Mulți IT-ști lucrează ca persoane fizice autorizate și români produc softuri pentru firme din afara UE. Unii dintre ei nu știu ce să facă în privința TVA. Mariana Vizoli, consultant fiscal independent, colaborator – Soter & Partners și cadru didactic asociat la Academia de Studii Economice (ASE) a răspuns pe această temă unei întrebări în revista Camerei Consultanților Fiscali (CCF).

Întrebarea a fost: Dacă un PFA desfășoară exclusiv servicii IT către persoane impozabile sau neimpozabile din state non-UE, are obligația de înregistrare în scopuri de TVA, în condițiile în care nu are alte facturi sau achiziții cu TVA. După înregistrarea în scopuri de TVA, nu s-ar ajunge la anularea codului de TVA, ca urmare a depunerii de deconturi pe zero?

“Serviciile IT (servicii furnizate pe cale electronică) prestate către persoane impozabile din afara UE nu sunt impozabile în România (conform art. 278 alin. (2) C. fisc). Aceste servicii prestate către persoane neimpozabile stabilite în afara UE sunt, de asemenea, neimpozabile în România (potrivit art. 278 alin. (5) lit. h) C. fisc). În ambele situații, locul prestării este considerat a fi locul unde este stabilit beneficiarul, indiferent dacă este o persoană impozabilă sau neimpozabilă, atâta vreme cât este stabilit în afara UE”, spune Vizoli, autoarea cărții „TVA de la A la Z. Ghid practic”.

Totuși, spune ea, dacă prestarea de astfel de servicii va conduce la depășirea plafonului anual de 300.000 lei pentru mici întreprinderi, este obligatorie înregistrarea în scopuri de TVA (conform art. 316, așa cum rezultă din prevederile art. 310 alin. (1) și (2) C. fisc).

De asemenea, afirmă experta, întrucât aceste prestări de servicii neimpozabile trebuie înregistrate de plătitorii de TVA pe rd. 3 din decontul de TVA, nu se ajunge în situația depunerii de deconturi pe zero și nici a anulării codului de TVA.

Sursă foto: Dreamstime.com