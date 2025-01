Un japonez care a făcut carieră din a sta degeaba a câștigat 80.000 de dolari anul trecut: „Am fost pus în situații obiectiv dificile”

Când Shoji Morimoto a fost concediat de la jobul de birou, în 2018, superiorul său l-a criticat pentru lipsa de inițiativă și pentru că „nu făcea nimic” de valoare pentru companie. Însă bărbatul acum în vârstă de 41 de ani a transformat statul degeaba într-o carieră profitabilă, arată CNBC.

Cunoscut în Japonia dreptul „tipul care nu face nimic”, Morimoto își câștigă existența oferindu-se pentru închiriere celor care au nevoie de companie pentru aproape orice.

Cererile variază de la așteptarea unui alergător la linia de sosire a unui maraton, până la a participa la un apel video cu un client plictisit care își redecorează sau face curățenie în cameră. O dată, o clientă care nu putea merge la un concert alături de un prieten l-a închiriat pe Morimoto să meargă în locul ei.

Elementul comun al tuturor cererilor pe care Morimoto le acceptă este că ele nu trebuie să implice un efort activ din partea sa. Acesta este și unul dintre motivele pentru care el spune că nu dă niciodată curs cererilor care ar implica activități sexuale. Un altul mai important e că o astfel de activitate compensată ar putea cădea sub incidența legii japoneze care interzice prostituția.

Morimoto, tatăl unui copil în vârstă de 7 ani, a povestit în emisiunea „Make It” de la televiziunea financiară CNBC că unii clienți l-au plătit doar pentru a vedea cât de dedicat este respectării angajamentelor sale.

