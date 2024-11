Un mare depozit de muniții al rușilor, lovit de ucraineni, susține armata Kievului. „Cel puțin 8 explozii”

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că a lovit un mare depozit de muniții din regiunea Briansk, care se învecinează cu țara invadată de armata lui Vladimir Putin, potrivit serviciului rus al BBC.

Ministerul Aprării de la Kiev a precizat într-un comunicat că ținta a fost centrul logistic 1060 (fostul arsenal 120 al Direcției principale de rachete și artilerie a Ministerului rus al Apărării).

Armata ucraineană susține că cel puțin 8 explozii au fost înregistrate după atac, iar o analiză a imaginilor video primite arată „prezența a cel puțin două incendii pe teritoriul unității militare și semne de detonare secundară”.

Tonight, drones targeted the 1060th support center of the Russian Armed Forces in Bryansk. pic.twitter.com/EYuby0t7hu