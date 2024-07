Un nou record în tenis, stabilit de un jucător clasat pe locul 1187 ATP

Reilly Opelka a devenit jucătorul cu cel mai slab clasament din istoria tenisului care ajunge într-o semifinală de turneu ATP. Americanul clasat în prezent pe locul 1187 în ierarhia mondială este calificat în penultimul act al competiției de la Newport.

În vârstă de 26 de ani, Opelka a revenit recent în tenis după o perioadă de coșmar în care accidentările l-au scos din circuitul mondial preț de aproape doi ani de zile.

Ultima competiție importantă pe care Reilly a jucat-o înainte de accidentare a fost turneul de la Washington, din august 2022.

La Newport, „uriașul” de 2,11 metri și 102 kg a avut un traseu incredibil, el urmând să joace în semifinalele turneului de categorie „250” care se desfășoară pe iarbă în perioada 15-21 iulie.

Va fi a 14-a semifinală din cariera americanului Opelka, prima pe iarbă însă.

Wow, *world #1187* Reilly Opelka is the lowest ranked player in ATP TOUR HISTORY to make a main draw semi-final!