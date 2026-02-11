Un nou serial thriller se bucură de un succes neașteptat pe cea mai ieftină platformă de streaming disponibilă în România

Cu o poveste palpitantă și rolul principal jucat de actrița britanică Sophie Turner, cunoscută pentru rolul Sansei Stark din serialul „Game of Thrones”, noua seria „Steal” (Jaful) e unul dintre marile succese ale începutului de an pe platforma de streaming Amazon Prime.

„O zi obișnuită de lucru la Lochmill Capital, o firmă de investiții care administrează fonduri de pensii, este dată complet peste cap atunci când o bandă de hoți violenți dă buzna în sediu și îi obligă pe Zara și pe cel mai bun prieten al ei, Luke, să le execute ordinele. Dar cine ar fura miliarde de lire din pensiile oamenilor obișnuiți și de ce?”, notează descrierea publicată de FlixPatrol pentru „Steal”.

„Detectivul Rhys este hotărât să afle adevărul, însă, fiind un dependent de jocuri de noroc care a căzut din nou recent în patimă, trebuie să-și țină propriile probleme financiare sub control, în timp ce se confruntă cu agendele secrete și interesele concurente aflate în centrul acestei infracțiuni de mare amploare”, mai notează aceasta.

Rolul Zarei este jucat de Turner, acum în vârstă de 29 de ani, în timp ce Luke e jucat de actorul britanic Archie Madekwe, care a avut anterior mai multe roluri minore în filme ca „Midsommar”, „Gran Turismo” și „Beau is Afraid”. Rolul din „Steal” e al doilea rol major pentru el, după cel din drama sci-fi „See”, care însă nu e însă disponibilă în streaming în România deoarece e o producție a AppleTV+.

Dar o altă figură care însă le-ar putea fi familiară spectatorilor din România e cea a lui Jacob Fortune-Lloyd, actorul britanic în vârstă de 38 de ani care a jucat rolul lui Townes, șahistul de top și prietenul protagonistei din „The Queen’s Gambit” – serialul Netflix care s-a bucurat de un succes după lansarea sa la finele lui 2020 și care rămâne până în prezent una dintre cele mai populare serii originale create vreodată de gigantul american al streaming-ului. În noul serial de pe Amazon Prime Video Fortune-Lloyd îl joacă pe detectivul Rhys.

Datele FlixPatrol, un site de referință ce urmărește în timp real popularitatea diferitelor producții disponibile pe marile platforme de streaming, arată că „Steal” este al doilea cel mai urmărit serial de pe Prime Video, în spatele doar a „Fallout”, serialul postapocaliptic bazat pe franciza omonimă de jocuri video și unul dintre titlurile fanion ale acestei platforme de streaming.

Toate cele 6 episoade ale serialului „Steal” pot fi văzute deja în streaming

Site-ul specializat pe cinema Deadline notează că „Steal” s-a bucurat de un succes oarecum surprinzător, având în vedere că Prime Video nu pare să fi cheltuit prea mult pentru promovarea sa, spre deosebire de sezonul 2 al „Fallout” și noul sezon al seriei „The Night Manager”, care a revenit recent după o pauză de 10 ani.

Deadline arată, de asemenea, că „Steal”, care a fost lansat pe 21 ianuarie, a prins în ambele perioade de raportare trecute de atunci clasamentul top 10 al celor mai urmărite seriale în streaming în SUA – o reușită în sine având în vedere că pe piața internă a Hollywood există mult mai multe platforme decât în alte țări (AppleTV+, Peacock, Hulu, șamd).

În plus, în această perioadă a avut o concurență puternică din partea unor giganți ca „Bridgerton” de pe Netflix, care a revenit cu ultimul sezon, „The Knight of the Seven Kingdoms”, noul serial „Game of Thrones”, sau „The Pitt”, un alt serial de pe HBO Max care tocmai a fost premiat cu două Globuri de Aur: pentru cel mai bun serial dramatic și cel mai bun actor într-un serial de dramă, acordat lui Noah Wyle.

O parte a succesului de care s-a bucurat „Steal” s-ar putea datora faptului că, spre deosebire de alte seriale lansate în această perioadă, inclusiv pe Prime Video, el a avut parte de o lansare concomitentă a tuturor celor șase episoade ale sale. Cu alte cuvinte, el poate fi văzut într-o sesiune sau două de „bingewatching”, la fel ca serialele Netflix și spre deosebire de majoritatea celor de pe restul platformelor de streaming.

„Acest serial de jaf financiar, alert și extrem de captivant, nu este doar plin de răsturnări de situație. Este și o meditație inteligentă asupra răului generat de bani – în care ajungi să ții cu vedeta din ‘Game of Thrones’”, scrie The Guardian în recenzia sa. Per total, serialul condus de Sophie Turner are o rată a aprobării de 80% din partea criticilor de film pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

Cât costă abonamentul Prime Video la începutul lui 2026

După ultimele runde de scumpiri și modificări de pe piața de streaming, Amazon Prime Video oferă în România un abonament standard unic cu un preț lunar de 19,99 lei, echivalentul a 4 euro și cel mai ieftin de pe piața locală, la egalitate cu unul oferit de SkyShowtime.

Însă în cazul SkyShowtime abonamentul Standard ce costă 3,99 euro pe lună include și reclame. Iar platforma de streaming care s-a lansat în România în februarie 2023 a anunțat chiar la finele lunii trecute că prețul abonamentului respectiv va crește la 4,99 euro.

SkyShowtime a notificat clienții și de noile prețuri pentru celelalte abonamente ale sale, urmând ca modificările să intre în vigoare din data de 24 februarie.

În cazul Amazon Prime, abonamentul său unic vine însă cu un dezavantaj major pentru abonații săi: permite calitate video până la Ultra HD și cu sunet Dolby Atmos doar pentru dispozitivele ce folosesc sistemul de operare Android.

Pentru alte dispozitive și PC filmele și serialele de pe Amazon Prime pot fi văzute doar la o rezoluție HD și cu audio stereo.