Una dintre platformele de streaming de filme crește prețurile în România. La un abonament, majorarea e de 25%, alte variante au scumpiri mai mici

Platforma de filme SkyShowtime va majora prețurile abonamentelor începând din 24 februarie 2026, scrie Economica.net.

Potrivit notificările pe care le primesc clienții, „dacă te-ai abonat direct prin intermediul SkyShowtime, începând de la prima dată de reînnoire a abonamentului sau după 24 februarie 2026, prețul abonamentului tău SkyShowtime va face obiectul noii noastre structuri de prețuri. Dacă te-ai abonat prin intermediul unuia dintre magazinele de aplicații, administratorul magazinului de aplicații te va anunța când va intra în vigoare creșterea prețului”.

La unul dintre abonamente, cel standard cu reclame, majorarea este de 25%, adică de un euro.

Astfel, începând din 24 februarie, clienții vor plăti următoarele prețuri în funcție de abonament:

standard cu reclame: 4.99 euro în loc de 3.99 euro

standard: 6.99 euro în loc de 5.99 euro

standard cu ofertă promoțională, jumătate de preț pe viață: 3.49 euro în loc de 2.99 euro

premium: 9.99 euro în loc de 8.99 euro

premium cu ofertă promoțională, jumătate de preț pe viață: 4.99 euro în loc de 4.49 euro

SkyShowtime s-a lansat în România în februarie 2023 și oferă seriale originale, conținut pentru copii și familie, precum și o selecție de titluri legendare și box set-uri de la Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios.