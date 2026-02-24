Un oficial român i-a răspuns lui Dmitri Medvedev pe X, după ce acesta a numit-o pe Kaja Kallas „șobolan blond”

Jignirile lui Medvedev la adresa Înaltei Reprezentante a UE au primit o replică de la Ministerul român de Externe.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului român de Externe (MAE), Andrei Țărnea, i-a răspuns fostului președinte al Rusiei Dmitri Medvedev, la un mesaj în care acesta o jignea pe Kaja Kallas, șefa diplomației UE.

„Kaja, șobolanul blond, a spus că lucrează pentru a se asigura că sute de mii de foști militari ruși nu vor intra niciodată în spațiul Schengen. Ce pierdere pentru luptătorii noștri. Ei bine, pot intra fără vize dacă vor. Ca în 1812 sau 1945. La mulți ani de Ziua Apărătorilor Patriei!”, a scris Medvedev pe X, luni.

Purtătorul de cuvânt al MAE i-a răspuns pe X în aceeași zi.

„Fostii oameni de stat minori care numesc orice femeie „șobolan” ar trebui ignorați, dar femeile și fetele din Rusia sau din orice altă parte a lumii merită mult mai mult. Este revelator faptul că, în timp ce el împroașcă cu otravă femeile pe internet, femeia pe care încearcă să o discrediteze călătorește prin lume și influențează politica”, a scris Țărnea.

Former minor statesmen calling any woman “a rat” are better ignored but women & girls in Russia or anywhere in the world deserve way better. It is telling that while he is spewing vile poison against women online the woman he attempts to belittle travels the world shaping policy. — Purtator de cuvant MAE Romania/ MFA spokesperson (@PdCMAERO) February 23, 2026

Anterior, Înalta Reprezentantă a UE, Kaja Kallas, a declarat că, împreună cu Comisia Europeană, lucrează la un mecanism care să împiedice sute de mii de foști soldați ruși să intre liber în spațiul Schengen.

„Nu vrem ca criminalii de război și sabotorii să umble liber pe străzile noastre”, a subliniat ea.

Medvedev, fost șef de stat, în prezent adjunct al Consiliului de Securitate, a devenit o portavoce pentru cele mai dure amenințări la adresa Ucrainei și Europei formulate la Moscova.

Printre altele, pe 4 decembrie 2025, Medvedev a amenințat că va declanșa un război împotriva Europei dacă țările Uniunii Europene vor decide să utilizeze activele rusești înghețate pentru a finanța un împrumut pentru Ucraina.

Pe 2 februarie, el a amenințat că va folosi arme nucleare, spunând că Rusia ar putea recurge la ele dacă, în cuvintele sale, „soarta țării” ar fi în joc. El a adăugat că Moscova va „acționa în conformitate cu doctrina sa nucleară”.