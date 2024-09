Un personaj-cheie de la Moscova cere schimbarea doctrinei: Putem lansa o lovitură nucleară limitată asupra unei țări NATO fără a declanșa un război total / Americanii mint când spun că garantează protecția aliaților

Rusia ar trebui să își exprime în mod clar disponibilitatea de a utiliza arme nucleare împotriva țărilor care „sprijină agresiunea NATO în Ucraina”, potrivit unui influent personaj de politică externă care îl presează pe președintele Vladimir Putin să adopte o poziție nucleară mai agresivă față de Occident, transmite Reuters.

Serghei Karaganov a declarat într-un interviu pentru ziarul Kommersant că Moscova ar putea lansa o lovitură nucleară limitată asupra unei țări NATO fără a declanșa un război nuclear total.

Statele Unite, a adăugat el, mint atunci când afirmă că garantează protecția nucleară a aliaților lor.

Obiectivul principal al doctrinei nucleare a Rusiei, a afirmat Karaganov, „ar trebui să fie acela de a se asigura că toți inamicii noștri – actuali și viitori – sunt conștienți că Rusia este pregătită să utilizeze arme nucleare”.

„Este timpul să declarăm că avem dreptul să răspundem la orice lovituri masive asupra teritoriului nostru cu o lovitură nucleară. Acest lucru se aplică, de asemenea, oricărei confiscări a teritoriului nostru”, a spus el, în declarații ce vin la câteva săptămâni după ce Ucraina a capturat o bucată din regiunea rusă Kursk.

„Rusia se îndreaptă spre dezastru”

Declarațiile lui Karaganov sunt urmărite cu atenție de experții occidentali în materie de securitate, ca indicator al concepțiilor Rusiei privind politica externă, de apărare și nucleară.

Opiniile sale nu reprezintă politica oficială, însă Kremlinul i-a oferit în repetate rânduri ocazia de a le exprima în cadrul unor forumuri importante și de a i le adresa direct președintelui Vladimir Putin.

Vladimir Putin și Serghei Karaganov la Forumul Economic Sank Peterburg 2024 – FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

De mai bine de un an, el este cea mai proeminentă personalitate care a cerut modificarea doctrinei nucleare a Rusiei, pe care Moscova a declarat acum că o va revizui.

Doctrina actuală stipulează că Rusia este pregătită să utilizeze arme nucleare ca răspuns la un atac nuclear din partea unei alte țări sau la un atac convențional care amenință existența statului.

Totuși, această doctrină a devenit iresponsabilă și chiar sinucigașă, a spus Karaganov, deoarece nu a descurajat în mod adecvat inamicii Rusiei și i-a făcut să creadă că nu există aproape nicio situație în care Moscova ar folosi o armă nucleară.

Rusia se îndreaptă spre dezastru dacă nu reușește să schimbe această ipoteză și să restabilească capacitatea de descurajare, a afirmat el.

După doi ani și jumătate de război cu Ucraina, Rusia riscă să se extenueze pe câmpul de luptă și să se epuizeze din punct de vedere economic, ceea ce ar putea duce la „declin și posibil chiar la colaps”, a explicat Karaganov.

„Ori câștigăm acest război, ori ne prăbușim”

Unii analiști occidentali consideră că Karaganov îndeplinește o funcție utilă pentru Kremlin, exprimând opinii care stârnesc îngrijorări în Occident și făcându-l pe Putin să pară calm și moderat prin comparație.

În interviu, jurnalista Elena Chernenko de la Kommersant l-a întrebat pe Karaganov cum poate fi sigur că politica pe care o susține nu va duce la un război nuclear total.

„Afirmația conform căreia orice utilizare limitată a armelor nucleare va conduce în mod necesar la un Armaghedon nuclear general nu rezistă la o examinare critică”, a spus el.

„Vă asigur că toate puterile nucleare au planuri pentru utilizarea calibrată a armelor nucleare în anumite scenarii”, a continuat influentul personaj din cercurile moscovite.

Karaganov a adăugat: „Nu fac apel la o cale periculoasă, fac apel la salvarea lumii și a Rusiei. Ori câștigăm acest război, ori ne prăbușim.

„Occidentul poate lupta la nesfârșit, acest război este cu adevărat benefic pentru el. Și nu fac deloc apel la un război nuclear, mi-aș dori foarte mult să nu ajungem aici, ci să ne oprim înainte de a fi nevoiți să facem o alegere teribilă”, a mai spus el.

Cine este Serghei Karaganov

Fost consilier prezidențial atât al lui Boris Elțin, cât și al lui Vladimir Putin, Serghei Karaganov este președintele de onoare al think tank-ului rusesc Consiliul pentru Politică Externă și de Apărare, potrivit The New Statesman.

El este asociat cu o serie de idei cheie în politica externă rusă, de la așa-numita doctrină Karaganov privind drepturile etnicilor ruși care trăiesc în străinătate până la principiul „distrugerii constructive”, cunoscut și sub numele de „doctrina lui Putin”.

Karaganov este apropiat atât de Putin, cât și de ministrul său de externe, Serghei Lavrov, și a formulat multe dintre ideile care au dus la războiul din Ucraina – deși și-a exprimat și dezacordul cu ideea unei ocupații pe termen lung a țării.

Serghei Karaganov a promovat conceptul de „Eurasia Mare” și a apărat un parteneriat mai strâns cu China. El este cunoscut ca un vârf al politicii externe și a susținut că îndelungata domnie a Occidentului în politica mondială se află acum la sfârșit.

„Oamenilor trebuie să le fie iar frică de armele nucleare”

Influentul jucător din sfera puterii de la Moscova spunea în martie 2022, la puțin timp după începutul invaziei, că Ucraina ar putea fi împărțită între mai multe state și că pentru elita rusă este un război existențial”.

„Să sperăm că va mai rămâne ceva numit Ucraina la sfârșit. Dar Rusia nu își poate permite să „piardă”, așa că avem nevoie de un fel de victorie. Și dacă există sentimentul că pierdem războiul, atunci cred că există o posibilitate sigură de escaladare. Acest război este între Occident și Rusia pentru o viitoare ordine mondială. Miza elitei ruse este foarte mare – pentru ei este un război existențial”, declara Karaganov atunci.

De asmenea, anul trecut, Karaganov a declarat că Rusia ar trebui să își coboare pragul după care poate folosi armele nucleare pentru „a-i ține în frâu, a-i speria și a-i trezi la realitate pe adversarii noștri”.

„În 75 de ani de pace relativă, oamenii au uitat ororile războiului și chiar au încetat să se mai teamă de armele nucleare … Această teamă trebuie reînviată”, spunea Karaganov în iunie 2023.