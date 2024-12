Un român a plecat cu o Dacie electrică la Cercul Polar. De câte zeci de ori va încărca bateria mașinii în timpul călătoriei

Un român a plecat într-o lungă călătorie de peste 6.000 km spre nordul Finlandei cu o mașină Dacia Spring la care autonomia poate fi și de câteva zeci de km pe vreme rece și la viteze mari. Călătoria Satu Mare – Rovaniemi și retur va dura în total peste 20 de zile. Care este singurul lucru care nu-i place la mașină? Care este planul de drum.

Attila Bertici a mai făcut călătorii foarte lungi în mașini Dacia – către Asia Centrală, dar și către cea mai rece așezare din lume – însă acum este prima oară când pornește într-o aventură cu o Dacia electrică ce este gândită pentru drumuri scurte, mai ales în oraș și nu pentru drumuri lungi, de traversare a Europei. Din toate călătoriile a postat zeci de vlog-uri video pe YouTube, cele mai vizionate având peste 400.000 de „views”.

El a plecat pe 2 decembrie din Satu Mare și va parcurge peste 3.000 de km cu Dacia Spring, până în nordul Finlandei, la Rovaniemi, oraș faimos pentru că este „capitala lui Moș Crăciun”, fiind vizitat de mii de turiști în fiecare iarnă. Drumul spre Laponia și retur va avea în total peste 6.000 km, iar obiectivul aventurierului este să revină în țară până la Crăciun. Va trece prin șapte țări, cel mai lung parcurs fiind în Finlanda.

Attila Bertici a povestit pentru HotNews.ro că, în total, va fi nevoie să încarce mașina de cel puțin 35-40 de ori. Va evita pe cât posibil autostrăzile, fiindcă dacă ar rula la peste 100 km/h, cu căldura pornită, autonomia poate scădea și la 50 km pe vreme rece. În țările baltice speră să poată parcurge și 140 km între încărcări. Nici nu o va lua însă pe drumuri secundare, fiindcă sunt mai rare stațiile de încărcare.

„Am să merg cu maxim 90-95 km/h și am să încerc să mă țin după camioane”, explică Bertici, care a plecat singur și a luat foarte puține bagaje. „Este destul de scump curentul, la stațiile de încărcare rapidă nu prea găsești la prețuri de sub 50 de eurocenți/kw, iar asta înseamnă că un plin de 150 km costă 10 euro”

Bateria mașinii se descarcă mai repede pe vreme rece, iar marea problemă va fi în Finlanda, unde noaptea minima va scădea sub -15 C. Un avantaj este însă că în Finlanda sunt foarte multe stații de încărcare.

Ce părere are despre Dacia Spring? Este o mașină bună, interiorul seamănă cu cel de la Duster și nu crede că va avea probleme tehnice cu ea, însă un singur lucru nu îi place: „Izolarea. Ușile sunt foarte subțiri. Când am mers la Baia Mare a plouat puternic vreo 10 minute și am crezut că-mi sparge plafonul, fiindcă auzeai toate picăturile. Mi-a fost frig la picioare, chiar dacă am dat drumul la încălzire, așa că am comandat pentru acest drum lung ciorapi groși și unii încălziți, care au baterie. Izolarea la Spring nu este pentru drumuri lungi”.

La finalul primei zile, Bertici speră să ajungă în zona montană Poprad din Slovacia (munții Tatra). A făcut prima încărcare în Ungaria, după 100 km, iar a doua în Kosice, al doilea cel mai mare oraș slovac.

Mașina este împrumutată de la un dealer Dacia din Satu Mare, fiind un model Spring facelift pentru drive test. Attila Bertici va duce și un sac cu aproape 800 de scrisori de la copii, pe care le va lăsa la Poșta lui Moș Crăciun, de la Rovaniemi.