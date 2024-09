US Open 2024 (f): Iga Swiatek vs Jessica Pegula – Lidera WTA, mare favorită

Iga Swiatek – Jessica Pegula, meci contând pentru sferturile de finală ale turneului de tenis de la New York, este programat, miercuri, 4 septembrie, nu înainte de ora 19:00, la USTA Billie Jean King National Tennis Center, şi va fi transmis în direct de Eurosport 2 şi de platforma de streaming Max.

US Open 2024 se desfăşoară în perioada 26 august – 8 septembrie 2024, pe terenuri cu suprafață dură, în aer liber, şi este dotat cu premii totale în valoarea de 75 de milioane USD (campionii en-titre sunt Novak Djokovic – la masculin şi Coco Gauff – la feminin).

Iga Swiatek (Polonia, 1 WTA) a ajuns în această fază a competiţiei după ce a trecut în primul tur de Kamilla Rakhimova (Rusia, 104 WTA), scor 6-4, 7-5, în turul al doilea de Ena Shibahara (Japonia, 217 WTA), scor 6-0, 6-1, în turul al treilea de Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia, 27 WTA), scor 6-4, 6-2, şi în optimile de finală de Liudmila Samsonova (Rusia, 16 WTA), scor 6-4, 6-1.

Poloneza în vârstă de 23 de ani are în palmares 22 de titluri WTA, dintre care cinci de Grand Slam, Roland Garros în 2020, 2022, 2023 şi 2024, şi US Open în 2022, şi a câştigat în carieră, doar din premii, suma de 31.576.991 USD – locul 9 all-time (la US Open 2024 şi-a asigurat deja un premiu în valoare de 530.000 USD).

Jessica Pegula (SUA, 6 WTA) s-a calificat în această fază a competiţiei după ce le-a eliminat pe Shelby Rogers (SUA, 356 WTA) în primul tur, scor 6-4, 6-3, pe Sofia Kenin (SUA, 54 WTA) în turul al doilea, scor 7-6, 6-3, pe Jessica Bouzas Maneiro (Spania, 74 WTA) în turul al treilea, scor 6-3, 6-3, şi pe Diana Shnaider (Rusia, 18 WTA) în optimile de finală, scor 6-4, 6-2.

Americanca în vârstă de 30 de ani are în palmares şase titluri WTA şi a câştigat în carieră, doar din premii, suma de 14.304.673 USD (la turneul de la New York şi-a asigurat deja un premiu în valoare de 530.000 USD).

Cele două sportive s-au întâlnit de nouă ori până acum, iar Iga Swiatek o conduce pe Jessica Pegula cu 6-3 la meciurile directe (ultimul a avut loc pe 6 noiembrie 2023, în finala turneului de la Cancun, Iga Swiatek – Jessica Pegula 6-1, 6-0.

