„Va dura cam doi ani amânarea”. Un fost președinte CCR explică ce se întâmpla dacă demersul ÎCCJ are succes

Dacă Curtea Constituțională va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru un punct de vedere pe legea privind pensiile magistraților, precum a cerut ÎCCJ, aceste demers va bloca o decizie pentru aproximativ doi ani, a declarat fostul președintele al Curții, Augustin Zegrean, într-o intervenție telefonică la Digi24.

La ședința de astăzi, Curtea Constituțională nu a luat o decizie privind solicitarea făcută de Lia Savonea privind sesizarea CJUE. Judecătorii au oferit miercuri un nou termen pentru 18 februarie pentru a putea studia documentele, potrivit surselor HotNews. Este a cincea amânare dată de CCR pe legea care micșorează pensiile magistrațilior și crește vârsta de pensionare.

„Dacă ne aduce în fața unei noi amânări (n.r. pentru sesizarea CJUE), va dura cam doi ani amânarea. Dacă se acceptă cererea de sesizare CJUE trebuie să trimită dosarul acolo și dosarul lor de la București se suspendă până vine răspunsul de la CJUE. Practic, o astfel de cerere durează cam doi ani de zile”, a precizat Augustin Zegrean, într-o intervenție telefonică avută în timp ce judecătorii CCR erau în ședință.

El a subliniat că există precedente în UE de judecători care au sesizat CJUE împotriva unor măsuri dorite de guverne și au avut câștig de cauză.

„Au făcut plângere la CJUE și au câștigat (n.r. reprezentanții sistemului juridic). În Polonia a fost cam aceeași poveste. Vă amintiți când cu 2-3 ani în urmă au fost judecătorii în grevă și populația de partea lor. Și acolo voiau să îi scoată mai repede pe judecători la pensie. Și acolo au făcut la CJUE și au câștigat. De aceea au făcut la CJUE. Și răspunsul CJUE a fost simplu: Acești oameni și-au făcut o proiecție financiară că vor lucra până la 70 de ani, nu poți să îi dai afară mai repede”, a adăugat Zegrean.

Există un singur precedent în care CCR a apelat la CJUE, în cazul Coman-Hamilton. „CCR s-a adresat CJUE o singură dată până acum. În Europa, multe instanțe și judecători se adresează acestei curți, pentru că avem această posibilitate să cerem CJUE să se pronunțe dacă un text dintr-o lege e în conformitate cu legislația europeană”, a mai precizat Augustin Zegrean.

Noua solicitare a Liei Savonea către CCR

Marți, cu o zi înainte de ședință, Înalta Curte de Casație și Justiție condusă de Lia Savonea a solicitat CCR să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a se stabili dacă modificările la pensiile magistraților propuse de Guvernul Bolojan respectă Dreptul Uniunii Europene.

„Utilizarea mecanismului sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene reprezintă un instrument esențial pentru asigurarea interpretării și aplicării unitare a dreptului european, precum și pentru consolidarea cooperării dintre instanțele naționale și jurisdicția Uniunii”, a motivat ICCJ.