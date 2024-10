Vânturi apocaliptice anunțate din eroare de aplicația meteo a BBC. Vitezele afișate au fost de până la 30.569 km/h

Britanicii s-au trezit joi dimineaţă cu veşti alarmante, după ce aplicaţia de meteorologie a grupului BBC, utilizată pe scară largă în această ţară, a prognozat în mod eronat vânturi de 150 de ori mai puternice decât cele dezvoltate de uraganul Milton, din cauza unei defecţiuni a datelor, informează Reuters, preluată de Agerpres.

În timp ce televiziunile de ştiri arătau cum uraganul Milton s-a năpustit asupra coastelor Floridei în Statele Unite, vânturile fără precedent prognozate de aplicaţia BBC Weather i-au determinat mulţi oameni să apeleze la reţelele de socializare pentru o explicaţie.

„Du-te acasă, aplicaţie meteo BBC, eşti beată! Este vorba despre 37 mile pe oră” (59,5 km/h), a scris un utilizator al reţelei de socializare X, care foloseşte numele de Larky McRory, alături de o captură de ecran a aplicaţiei ce arăta viteze ale vântului de 18.995 mile pe oră (30.569 kilometri pe oră).

Go home BBC weather app, you're drunk.

It's about 37mph 🙄 pic.twitter.com/lgbhmVxnw2