VIDEO Campania electorală care a înfuriat Kievul: „Spune nu războiului – Alege pacea”

Ministerul ucrainean de Externe a condamnat joi o serie de reclame politice distribuite în Georgia, înainte de alegerile parlamentare din octombrie, de către partidul de guvernământ „Visul Georgian”. Formațiunea recurge la o campanie de publicitate electorală care prezintă orașe ucrainene devastate, scrie Politico.

🇬🇪 Georgian Dream party put up new election banners in Tbilisi:



⬅️ Mariupol Theatre with the message:

"No to War."



➡️ Senaki Theater with the message:

"Choose Peace."



Georgia is actively opposing forces trying to make another US proxy and destroy the country. pic.twitter.com/3joQnZSVKV — Lord Bebo (@MyLordBebo) September 26, 2024

Panourile publicitare, care au apărut pentru prima dată pe străzi joi, pun în contrast imagini alb-negru ale infrastructurii ucrainene distruse cu imagini colorate ale vieții normale din Georgia, alături de sloganul: „Spune nu războiului – Alege pacea”. Același lucru se întâmplă și în cazul unui spot video al campaniei.

🇬🇪❗️CHOOSE PEACE: "Georgian Dream" compared battle-torn Ukrainian cities with peaceful Georgian ones.



Such footage with the caption "Say no to war! Choose peace!" appeared on billboards in Georgia and on the ruling party's social networks.



It should be noted that "Georgian… pic.twitter.com/HXxWsvYrsh — Non Sibi Sed Aliis (@corRUSpondent) September 26, 2024

Imaginile cu distrugerile din Ucraina sunt completate de logo-urile barate ale partidelor de opoziție, ceea ce sugerează că „Visul Georgian” dorește să îi convingă pe alegători că aceste formațiuni ar implica țara în război.

Georgia’s ruling Georgian Dream (GD) party publishes an election campaign video: “No To War” in red showing Ukrainian cities and “Choose Peace” in blue showing Georgian cities.



The ruling party is trying to frame the election as a war vs. peace election. pic.twitter.com/4t77b2wImA — Josep Errea (@josep_errea) September 27, 2024

Poporul georgian „nu trebuie să se teamă de un nou război atât timp cât Ucraina rezistă agresiunii ruse”, a transmis ministerul de Externe de la Kiev, făcând apel la părțile relevante să se abțină de la utilizarea războiului din Ucraina în scopuri politice interne.

Ucraina „condamnă și consideră inacceptabilă utilizarea de imagini, în publicitatea politică, care arată consecințele oribile ale războiului nemilos al Rusiei împotriva Ucrainei, suferința și sângele a mii de oameni nevinovați, distrugerea sanctuarelor bisericești și a patrimoniului cultural al omenirii”, a mai scris ministerul ucrainean de Externe, într-un mesaj publicat pe Facebook.

💭 Let's be clear: Georgian Dream has nothing left to offer. When a government relies solely on fear-mongering instead of presenting a real vision for the future, it’s a sure sign they’re out of touch with the people’s needs. Their campaign is all bark, no substance. 🐶

3/13 pic.twitter.com/mE16T9yl5M — Terje Helland (@terjehelland) September 26, 2024

Președinta Georgiei, Salome Zourabichvili, a criticat, de asemenea, campania.

„Nu am văzut niciodată ceva atât de rușinos, atât de ofensator pentru cultura, tradițiile, istoria și credința noastră”, a afirmat Zourabichvili.

🇬🇪🤨 The ruling prorussian party of Georgia "Georgian Dream" as part of the pre-election campaign made banners with photos of the consequences of Russian attacks in Ukraine and "normal life" in Georgia.



The signatures on the banners call on people to "choose peace" and "say "no"… pic.twitter.com/LWAsdi17lW — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) September 26, 2024

Liderul partidului de opoziție „Pentru Georgia”, Giorgi Gakharia, a catalogat campania desfășurată de partidul de la putere drept una „dezgustătoare”.

„În încercarea sa de a câștiga alegerile prin toate mijloacele, partidul de guvernământ a lansat o campanie dezgustătoare de asociere a ororii războiului Rusiei împotriva Ucrainei cu potențiala victorie a opoziției în Georgia”, a declarat Giorgi Gakharia.

Georgienii vor merge la urne pe 26 octombrie, iar sondajele arată că „Visul Georgian” va obține probabil cele mai multe mandate în urma alegerilor și va deveni cel mai mare partid.

