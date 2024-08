VIDEO „Ce moment a fost acesta!”: Imagini emoționante cu primirea celei care a terminat pe ultimul loc maratonul Paris 2024

Ultima atletă care a terminat maratonul de duminică, la o oră și jumătate după câștigătoare, a fost ovaționată în picioare, într-o superbă demonstrație de spirit olimpic ce a avut loc în ultima zi a Jocurilor de la Paris, transmite Reuters.

Kinzang Lhamo din Bhutan a terminat dificilul traseul în trei ore, 52 de minute și 59 de secunde, încurajată în ultimii kilometri de spectatorii care pedalau și alergau alături de ea.

The #Paris2024 crowd pushed Kinzang Lhamo from Bhutan to the finish! Goosebumps! #Olympics #marathon pic.twitter.com/9klDQRt0Jv