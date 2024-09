VIDEO „Cea mai importantă autostradă din 2024” ratează finalizarea. Cum s-a ajuns aici / „Este cel mai mare eșec”

Deși trebuia să fie gata inițial acum doi ani, autostrada care este veriga lipsă dintre Portul Constanța și Pitești, fără ca traficul să mai treacă prin București, nu va fi gata nici în acest an.

Autostrada de Centură, șoseaua de mare viteză care va ocoli Capitala

În jurul Capitalei se construiește în prezent un nou inel rutier de mare viteză care să ocolească Bucureștiul. Este vorba despre Autostrada de Centură A0, iar pe partea de Sud măsoară aproape 50 de kilometri și a fost împărțită în 3 loturi – de la Autostrada Soarelui A2 la est, la Autostrada A1 București – Pitești în vest.

Lotul 1 și Lotul 2, de la A2 la DN6, au fost deschise treptat anul trecut și în acest an, astfel încât Lotul 3 din A0 Sud a rămas practic singurul lipsă care să conecteze A1 de A2, practic Portul Constanța de Pitești, fără ca traficul de tranzit să mai treacă prin București sau pe actuala șosea de centură.

Contractul de 850 de milioane de lei cu asocierea Aktor (Grecia) – Euroconstruct Trading (România) a fost semnat încă din 2019, dar după o întârziere mare în etapa de proiectare lucrările au început în 2021.

CNAIR: „Termenul de finalizare a lucrărilor a fost amânat de către constructor de trei ori doar anul acesta”

Într-un răspuns transmis la solicitarea HotNews.ro, Compania de Autostrăzi spune că pentru acest contract data inițială de finalizare era 23 noiembrie 2022 și că a oferit constructorului o extensie de timp până la 6 noiembrie 2023.

„Data de finalizare a contractului a fost prelungită până în prezent întrucât sunt în curs de soluționare litigii în instanță și revendicări ale antreprenorului în curs de soluționare”, explică CNAIR.

„Precizăm că termenul de finalizare al lucrărilor a fost amânat de către constructor de trei ori doar anul acesta. Ultimul termen asumat de acesta pentru deschiderea circulației pe cei 17,97 km ai acestui lot este finalul acestui an”, mai spune CNAIR în răspunsul către HotNews.ro.

Compania de drumuri mai susține că a aplicat și penalități constructorului pentru întârziere: „Pentru slaba mobilizare și neîndeplinirea punctelor de referință, beneficiarul a emis înștiințări de revendicare, facturând penalități antreprenorului în sumă de aproximativ 5 milioane lei, din care până în momentul de față a încasat suma de aproximativ 3 milioane de lei”.

„Să închizi această legătură lipsă era cel mai important obiectiv în 2024”

În prezent, pe cei aproape 18 kilometri de autostradă stadiul fizic este de aproape 73%, deși constructorul încă este în faza incipientă cu unele structuri și pasaje.

Practic, la stadiul actual, tronsonul de autostradă nu are cum să mai fie gata anul acesta, explică pentru HotNews.ro Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructură (API), una dintre cele mai importante voci din societatea civilă care urmărește derularea marilor proiecte de infrastructură din țară.

Ciurea spune că, în general, toate autostrăzile au importanța lor și că orice inaugurare, chiar și cioturi de câțiva kilometri, sunt valoroase și contează, dar că în perspectiva mare finalizarea acestui sector în 2024 făcea din această autostradă „cea mai importantă din 2024”.

VIDEO: Nodul rutier A0 Lot 3 cu A1 este unul din punctele în care șantierul este destul de avansat

„Din punct de vedere al Capitalei și al traficului, al închiderii semi-inelului și, practic, să unești Constanța de Pitești, să unești de port ocolind complet Bucureștiul… Este de mare efect. Din punctul nostru de vedere, să închizi această legătură lipsă era cel mai important obiectiv în 2024”, spune Ciurea.

El consideră că „este, cu siguranță, cel mai mare eșec din acest an”.

„Să închizi A0 pe Sud înseamnă practic să scoți o tonă de trafic și de pe DNCB (n.r. – actuala șosea de centură a Capitalei), adică un mare efect pentru sute de mii de oameni, inclusiv pentru bucureșteni. Nu s-ar mai intersecta, practic, traficul de tranzit de traficul bucureștean”, explică reprezentantul API.

„S-a întâlnit hoțu’ cu prostu’ pe contractul ăsta, ca în proverb”

Dincolo de întârzierea contractului de aproape un an din perioada de proiectare, șantierul a cunoscut decalaje față de termenele asumate atât din cauza constructorului, care nu a avut o mobilizare adecvată, cât și din cauza autorităților, care nu s-au ocupat de atribuțiile sale, spune Ciurea.

„Păi s-a întâlnit hoțu’ cu prostu’ pe contractul ăsta, ca în proverb. Adică e statul care nu-și face treaba cu relocările, cu birocrația în general și un constructor care profită de chestia asta ca să mai ciupească acolo ceva. El e prieten cu extensia de timp pe contractul ăsta. Sunt în continuare relocări de rețele care nu s-au rezolvat”, acuză reprezentantul Asociației Pro Infrastructura.

Ciurea considerăe că vina este de ambele părți, iar CNAIR trebuia să pună presiune și să-și facă treaba, astfel încât constructorul să poată fi mobilizat în contract.

„Alți constructori cum se descurcă cu relocările? UMB, WeBuild, Porr? Peste tot sunt problemele astea. Dar în momentul în care un antreprenor are problemele lui de management și de mobilizare, atunci caută în derularea contractului fiecare oportunitate, fiecare portiță, fiecare obligație nerezolvată la timp a statului de care să profite pentru a obține ceva, fie renunțarea la unele penalități sau revendicări din partea statului sau extensii de timp”, spune reprezentantul API.

Cât privește penalizările pe care CNAIR spune că le-a aplicat constructorilor, Ciurea apreciază că ele nu au o valoare relevantă: „Contractul e de aproape 900 de milioane, fără actualizări. Deci cinci milioane din 900 e nimic”.

VIDEO: În alte locuri de pe șantier constructorul încă mai are mult de lucru la structuri

Promisiuni și realitate. Când ar putea fi, de fapt, gata tronsonul de autostradă?

În ultimii ani, promisiunile că acest tronson rămas în urmă va fi într-un final terminat au tot curs, atât din partea ministrului Sorin Grindeanu, cât și a secretarilor de stat sau a șefului de la Compania de Drumuri.

Grindeanu spunea, în 30 decembrie 2023, cu ocazia deschiderii unei porțiuni din A0 Sud, între DN5 și DN6, că speră ca „din toamnă” (n.r. – 2024) să se circule complet pe A0 Sud, de la A1 la A2, inclusiv pe Lotul 3 al grecilor de la Aktor.

Cu o lună mai devreme, în noiembrie 2023, după o vizită pe șantier, Grindeanu spunea că vrea ca până în iunie 2024 să fie gata și Lotul 3. „Sper ca termenul de mai-iunie 2024 să fie atins”, spunea Grindeanu.

În septembrie 2023, după o vizită pe șantier, Grindeanu și Ciolacu spuneau că în 2024 toată A0 Sud va fi deschisă circulației.

Similar, în martie anul acesta, șeful de la CNAIR, Cristian Pistol spunea de cum „constructorul își menține angajamentul de a deschide circulația în luna august”.

Realist, însă, când ar putea fi finalizat tronsonul?

„În primăvară, dacă se mobilizează constructorul…Doar dacă va exista o mobilizare decentă și dacă iarna va fi blândă, cum s-a întâmplat și iarna trecută. La zece grade poți turna betoane fără probleme. Ei sunt în urmă acum cu trei structuri, plus alte lucruri care mai sunt de finalizat. Doar așa am putea circula pe Lotul 3 în primăvară, nu ar avea nevoie mai mult de nouă luni să termine ce mai au”, spune Ionuț Ciurea de la Pro Infrastructura, care acuză promisiunile repetate ale lui Grindeanu că tronsonul va fi gata ba in iunie, ba în toamnă, ba la final de an.

„Noi am spus mereu că astea au fost povești. A fost posibilă o deschidere măcar semi-profil în acest an, dar doar până la momentul lunii iunie. Când am văzut atunci cum se mișcă, că nu s-au apucat de pasaje, am spus clar că nu mai e nici o șansă. Ai nevoie de șase luni să faci un pasaj, nu poți grăbi timpii tehnologici. Diferența dintre promisiune și ce se întâmplă în teren este enormă”, spune reprezentantul API.

VIDEO: În zona Țegheș, la intersecția cu DC125 trebuie ridicat un pasaj peste autostradă la care încă nici nu a început lucrul propriu-zis.

A0 Sud – Lotul 3 – fișă tehnică

Lungime : 18 km (DN6-A1), 1 nod rutier cu A1

: 18 km (DN6-A1), 1 nod rutier cu A1 Cost : 853 mil lei (fără TVA)

: 853 mil lei (fără TVA) Constructor : Asocierea Aktor – Euroconstruct Trading

: Asocierea Aktor – Euroconstruct Trading Execuție începută în : noiembrie 2021 (Proiectare avizată abia în octombrie 2021)

: noiembrie 2021 (Proiectare avizată abia în octombrie 2021) Stadiu (septembrie 2024): cca 73%

(septembrie 2024): cca 73% Contract semnat pe 14 aprilie 2019 / Licitația începută în iulie 2017.

pe 14 aprilie 2019 / în iulie 2017. Termen de finalizare contractual : 6.11.2023 (inițial noiembrie 2022)

: 6.11.2023 (inițial noiembrie 2022) Termen realist de finalizare: T2 2025