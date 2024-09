VIDEO Controversă în breakdance: A devenit lideră mondială, cu toate că la Jocurile Olimpice de la Paris a fost notată cu zero și a provocat un val de critici

Prestația avută de Rachael Gunn în cadrul probei de breakdance din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris a stârnit controverse, respectivul moment viralizându-se în vara acestui an. La doar câteva săptămâni distanță, sportiva a devenit lider mondial în clasamentul Federaţiei Mondiale de Dans Sportiv (WDSF), iar anunțul a fost însoțit de critici din partea specialiștilor.

La Paris, Rachael a avut o prestație care a fost notată cu zero.

Noul clasament al WDSF a provocat deja ample controverse în rândul specialiștilor acestui sport, iar motivul este unul simplu: cei trei medaliați de la Paris nu apar , iar acest lucru pentru că nu se acordă puncte în timpul Jocurilor Olimpice.

Oficialii WDSF au precizat că fiecare sportiv a fost evaluat pe baza celor mai bune patru performanțe din ultimele 12 luni și că evenimentul de la Jocurile Olimpice a fost exclus din acest calcul (inclusiv calificările).

Cunoscută sub numele de Raygun, Rachael Gunn continuă să dețină recordul de cea mai bună B-girl din Australia, iar cele 1000 de puncte pe care le-a câştigat la Campionatul Oceaniei 2023 au ajutat-o să devenină lideră mondială.

În vârstă de 37 de ani, Gunn este profesor universitar și nu a reușit la Paris să obțină vreun punct, exercițiile sale având unele mișcări neortodoxe care au inclus printre altele „stropitoarea” sau „dansul cangurului”.

Rachael Gunn a divizat lumea din jurul acestui sport: unii au susținut-o și au spus că orice atlet în dificultate merită sprijinit, în timp ce alții au fost de părere că australianca nu a făcut decât să-și bată joc de sport.

Prezent în premieră la Jocurile Olimpice cu ocazia întrecerilor de la Paris, breakdance-ul nu mai figurează în programul competiției de la Los Angeles, din 2028.

🚨NOT THE BABYLON BEE: Australian breakdancer Rachael Gunn becomes World No. 1 in new global rankings despite Olympics flop.



Controversial Australian break dancer Rachael “Raygun” Gunn has been named the world’s top-ranked breaker, despite a hopeless showing at the Paris… pic.twitter.com/QdLwzzoCWu