VIDEO Cum a fost asasinat șeful securității de la centrala nucleară Zaporojie / Rușii acuză un „atac terorist”, ucrainenii spun că era „criminal de război”

Un responsabil al centralei nucleare din Zaporojie, ocupată de forţele ruse în sudul Ucrainei, a fost ucis într-un atentat cu maşină capcană, au anunţat vineri ambele ţări, potrivit AFP și Agerpres.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, serviciile secrete ucrainene s-au aflat la originea mai multor atentate sau tentative de asasinate în teritoriile ocupate şi chiar pe teritoriul Rusiei, vizând responsabili ai ocupanţilor, militari şi personalităţi susţinând invazia în Ucraina.

Potrivit Direcţiei principale de informaţii a Ministerului ucrainean al Apărării (GUR), explozia unei maşini capcană l-a ucis vineri dimineaţă pe Andrii Korotkii, identificat ca „responsabilul securităţii” de la centrala din Zaporojie, cea mai mare din Europa.

GUR l-a acuzat că ar fi „colaborat voluntar cu invadatorii ruşi” şi că ar fi denunţat angajaţi „pro-ucraineni” ai centralei, participând astfel la „reprimarea” personalului de către ocupanţi.

Instituția a spus că Korotkii era „criminal de război” și colaborator, acuzându-l de reprimarea ucrainenilor și de faptul că a înmânat Rusiei o listă cu angajații uzinei și a indicat apoi persoanele cu opinii pro-ucrainene.

„Direcția principală de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei reamintește tuturor că fiecare criminal de război va fi pedepsit în mod corespunzător””, a declarat agenția ucraineană pe canalul său oficial Telegram.

Serviciile de informaţii militare ucrainene au postat online o înregistrare video de slabă calitate care arată o maşină SUV albă care rulează încet înainte de a exploda, răspândind fragmente în jur.

