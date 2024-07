VIDEO Cum se descurcă noii campioni de la Wimbledon pe ringul de dans – Imagini inedite cu Carlos Alcaraz și Barbora Krejcikova

Carlos Alcaraz și Barbora Krejcikova sunt câștigătorii probelor de simplu de la Wimbledon 2024, iar conform protocolului competiției de la All England Club cei doi au fost invitați să danseze la petrecerea de la finalul întrecerii londoneze.

Preț de câteva momente, Carlos și Barbora au urcat pe scenă și au dansat împreună.

Ibericul nu a părut chiar în largul său pe durata dansului și a promis că pe viitor va încerca să se descurce mai bine.

Revenind la tenis, Alcaraz a precizat că mai are destule lucruri de îmbunătățit în jocul său, chiar dacă a ajuns deja la patru titluri de Grand Slam până la vârsta de 21 de ani.

„Îmi doresc să îmbunătățesc jocul în mai multe aspecte, să trec la nivelul următor. Vreau să câștig în continuare. Nu știu care-mi sunt limitele, nu vreau să mă gândesc prea mult la acest lucru.

Mă bucur de momentul acesta special și vreau să visez în continuare. Vom vedea la finalul carierei mele dacă vor fi 25, 30 sau 15 Grand Slamuri câștigate sau cele patru din prezent.

Nu știu, mă gândesc doar la prezent și voi vedea ce-mi rezervă viitorul” – Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz și Barbora Krejcikova, dansând împreună la petrecerea de la finalul Wimbledon 2024

