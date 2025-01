VIDEO Cutremur puternic în Tibet marți dimineață. soldat cu zeci de morți potrivit primelor estimări / 1.000 de case au fost afectate de seism

Un cutremur cu magnitudinea 6,8 a zguduit marți poalele nordice ale Himalayei, în apropierea unuia dintre cele mai sfinte orașe din Tibet, ucigând cel puțin 53 de persoane și zguduind clădiri din țările vecine Nepal, Bhutan și India, transmite Reuters.

Cutremurul a avut loc la ora locală 9:05 a.m. (03:05 în România), la o adâncime de 10 km, epicentrul său fiind localizat în Tingri, un comitat rural chinez cunoscut drept poarta nordică către regiunea Everest, potrivit Centrului de rețele seismografice din China. Serviciul Geologic al SUA a estimat magnitudinea cutremurului la 7,1.

Surveillance camera captures the terrifying moment a 6.8-magnitude earthquake hit Tibet's Lhatse County, claiming at least 32 lives . . . . #Tibet #Earthquake #TibetEarthquake #WIONUncut pic.twitter.com/Tm2UZCoXEq

Cel puțin 53 de persoane au fost ucise și 62 rănite în partea tibetană, iar 1.000 de case au suferit daune, a anunțat agenția de presă de stat chineză Xinhua.

Cutremurul a fost resimțit și în regiunea Shigatse din Tibet, unde locuiesc 800.000 de oameni. Regiunea este administrată de orașul Shigatse, sediul tradițional al lui Panchen Lama, una dintre cele mai importante figuri ale budismului tibetan.

Satele din Tingri au raportat zguduituri puternice în timpul cutremurului, care a fost urmat de zeci de replici cu magnitudini de până la 4,4.

Fațadele prăbușite ale magazinelor au putut fi văzute într-o înregistrare video difuzată pe rețelele de socializare care arată consecințele din orașul Lhatse, cu moloz împrăștiat pe șosea.

#earthquake– More than 32 died in 7.1 magnitude earthquake earthquake hits #Tibet and #Nepal. tremors jolt felt in bordering Indian areas as well. Footage is of Tibet’s Lhatse. #TibetEarthquake #Nepal #disaster #Tremors pic.twitter.com/0CItruT4wW