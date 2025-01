VIDEO Dan Negru l-a sunat pe Florin Piersic să îl întrebe dacă e adevărat că s-a retras la mănăstire, în Bucovina: „Cine a scris asta nu e un om normal”

Realizatorul TV Dan Negru a publicat duminica aceasta un material video, pe pagina lui de Facebook, în timpul căruia îl sună pe Florin Piersic, cu care are o relație apropiată, după ce mai multe publicații au scris că marele actor s-ar fi retras la o mănăstire din Bucovina.

„L-am sunat pe Florin Piersic în dimineața asta pentru că toți vorbesc despre «cum s-a retras Piersic la mănăstire»”, scrie Dan Negru, în descrierea materialului video.

„Te rog să mă ierți că te trezesc de dimineață așa, dar auzi, Florin, mă uitam azi, acum, dimineața, pe site-uri, pe ziare, la televiziuni și am văzut un lucru așa: Mă, Florin Piersic – scrie peste tot – s-a mutat la mănăstire. Tu nu mi-ai zis nimic”, îi spune prezentatorul de televiziune lui Florin Piersic, după ce acesta i-a răspuns la telefon.

„Nu m-am mutat! Mă, cum poate să scrie așa ceva? Cum să mă mut la mănăstire, eu sunt de mănăstire? Eu m-am dus în vizită, fiind în Bucovina, la Pojorâta, să fie pentru cei care merg în Bucovina, că ajung la Pojorâta, la stânga e fundul Moldovei și de acolo am zis că dacă tot am venit aici, câteva dintre rudele mele care încă mai trăiesc, zic hai să mă duc până la mănăstire și m-am dus la mănăstirea cea mai apropiată, care este Moldovița. Acolo ne-a primit stareța Benedicta și ne-am invitat la masă, am stat o oră, dacă am stat, am sărutat icoanele, am aprins niște lumânări și am plecat la Sucevița”, îi spune actorul.

„Vreau să îți spun că asta a fost tot”, a precizat Florin Piersic.

„Iar cine a scris asta (că s-a mutat la mănăstire, n.r.) nu e un om normal. Cum să mă duc la mănăstire? Nu m-am călugărit. Poate aş putea juca un rol de călugăr, dar să mă călugăresc nu e cazul”, a adăugat marele actor.

„Adică nu te-ai retras la mănăstire, Florine? Nu te-ai călugărit, măi, Florine? Nu te-ai retras? (…) Nu e nimic rău în asta, că tot vorbeam noi că l-au cunoscut pe Tudor Arghezi. Arghezi a stat la un moment dat la o mănăstire, la Cernica dacă nu mă înșel, adică nu e nimic rău”, îi mai spune Dan Negru.

„Nu numai el, ci și alții care au mai fost pe la mănăstiri. Dar la mine nu e cazul, nu e genul meu să rămân, eu mă duc în vizită”, îi răspunde actorul.

„Pentru mine Bucovina e locul în care eu am petrecut cele mai frumoase zile. Îmi doresc să fiu sănătos. Ce să-mi doresc mai mult? Îmi doresc foarte mult să mai apar o dată pe scenă! Dacă nu… în piesa pe care o joc de 17 ani, măcar un recital în care eu să stau cu publicul de vorbă, să le povestesc, să le cânt. Ar fi o medalie pentru mine. Dacă Dumnezeu, îngerii care mă păzesc… atât îmi mai doresc… ca să mă pot întâlni cu publicul. Publicul este partenerul meu adevărat”, a mai afirmat Florin Piersic.

Cunoscutul actor va împlini în curând vârsta de 89 de ani. Presa mondenă a scris recent că Florin Piersic ar fi luat decizia de a se retrage într-unul dintre locurile sale preferate, la Mănăstirea Moldovița din inima Bucovinei.