VIDEO Declarația lui Donald Trump care arată pe cine consideră vinovat în războiul din Ucraina

Donald Trump l-a acuzat joi pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că a contribuit la declanșarea războiului cu Rusia, un comentariu care sugerează, încă o dată, că cel mai probabil republicanul va schimba radical politica SUA față de Ucraina dacă va câștiga alegerile din 5 noiembrie, relatează Reuters.

Fostul președinte republican l-a criticat frecvent pe Zelenski în campania electorală, numindu-l în mod repetat „cel mai mare vânzător de pe Pământ” pentru că a solicitat și a primit ajutor militar american în valoare de miliarde de dolari de la izbucnirea războiului în 2022.

De asemenea, Trump l-a criticat pe liderul ucrainean pentru că nu a făcut eforturi pentru pace cu Moscova și a sugerat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze o parte din teritoriul său Rusiei pentru a încheia un acord de pace, o concesie pe care Kievul o consideră ca fiind inacceptabilă.

Trump a mers și mai departe, joi, la PBD Podcast, găzduit de Patrick Bet-David. El a spus că Zelenski este vinovat nu doar pentru că nu a reușit să pună capăt războiului, ci și pentru că a contribuit la declanșarea acestuia, chiar dacă conflictul a izbucnit atunci când Rusia a invadat teritoriul suveran al Ucrainei.

„Asta nu înseamnă că nu vreau să-l ajut pentru că mă simt foarte rău pentru acei oameni. Dar nu ar fi trebuit să lase niciodată să înceapă acel război. Războiul este un învins”, a spus Trump.

