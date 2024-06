VIDEO Dominic Fritz: Îmi asum o candidatură la preşedinţia USR / România are nevoie de un președinte de dreapta

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a afirmat luni că îşi asumă o candidatură pentru preşedinţia USR la următorul congres al formaţiunii. Decizia vine în contextul în care Cătălin Drulă a anunțat astăzi că demisioneză de la conducerea USR, în urma „rezultatului sub așteptări” obținut la alegerile locale și europarlamentare.

„O să îmi asum o candidatură pentru preşedinţia USR la următorul congres. Voi propune un nou birou naţional, o nouă conducere colectivă a acestui partid, cu mine ca preşedinte, şi dacă voi primi susţinerea pentru această misiune grea, dar frumoasă, o voi accepta”, a declarat Fritz, într-o conferinţă de presă.

El a spus că cea mai mare miză este ca în luna septembrie românii să aleagă un președinte de dreapta.

„De astăzi miza cea mai mare este ca în septembrie această ţară să aleagă un preşedinte de dreapta. Nu există o miză mai mare. Mă doare să văd că propriul meu partid, USR, a luat un scor care nu se ridică la ambiţiile noastre, la potenţialul pe care îl are USR şi Alianţa Dreapta Unită. De aceea, cred că decizia preşedintelui Drulă de a convoca un congres pentru a alege un nou lider este o decizie asumată şi corectă. Îl felicit pentru o muncă dificilă pe care a dus-o împotriva sistemului, pe care a dus-o în ultimele luni şi sunt sigur că vom găsi formula pentru a merge înaine”, a declarat Dominic Fritz, citat de News.ro.

Fritz a subliniat că nu va candida la nicio funcţie în stat, în acest an: „Eu nu voi candida la nicio funcţie în stat în acest an, dar nici nu pot să stau pasibil într-o situaţie foarte dificilă pentru USR, un partid în care cred, de care România are nevoie şi de asta sunt profund convins”.

Anunțul vine în contextul în careliderul USR, Cătălin Drulă, a anunțat, luni, că își asumă rezultatul alegerilor „sub așteptări” și că „în cel mai surt timp” va convoca alegeri pentru un nou președinte al USR. El a spus că Dominic Fritz este „cel mai legitim candidat” pentru conducerea partidului.

Dominic Fritz, candidatul Alianţei Dreapta Unită pentru un nou mandat de primar al Timişoarei,este câştigătorul acestui scrutincu 51.910 voturi (49,65%), indică datele parţiale. Pe locul al doilea s-a situat candidatul Alianţei PSD-PNL, Nicolae Robu, cu 39.421 voturi (37,7%).