VIDEO Donald Trump, apariție într-un camion de gunoi după un comentariu controversat făcut de Biden

Donald Trump a apărut miercuri în cabina unui camion de gunoi inscripționat cu numele și însemnele de campanie pentru a sublinia un comentariu controversat făcut de președintele Joe Biden la adresa susținătorilor săi cu doar câteva zile înaintea alegerilor din noiembrie, relatează CNN și The Hill.

„Cum vă place camionul meu de gunoi? Camionul este în onoarea Kamalei și a lui Joe Biden”, a spus Trump din scaunul pasagerului. Echipa sa de campanie a distribuit pe larg fotografii și înregistrări video cu momentul.

President Trump expertly TROLLS Democrats after getting picked up by a Garbage Truck in Green Bay:



