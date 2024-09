LIVE După o noapte în care a continuat ploaia în mare parte din țară, ce s-a întâmplat în România / Prognoza meteo pentru luni / Județele cu risc crescut de inundații HARTĂ actualizată

Urmari ale inundatiei petrecute in localitatea Slobozia Conachi din Galati, 14 septembrie 2024. Inquam Photos / George Călin

Luni dimineață, România s-a trezit cu temerea că ploile vor continua și în această zi și cu noi situații de urgență, acumulate în ultimele ore. Emoții intense erau pentru județul Galați, care se află de la miezul nopții sub atenționare de cod roșu de ploi torențiale și inundații. Până duminică la miezul nopții, peste 5.000 de oameni fuseseră evacuați preventiv în patru județe din România pentru a se evita tragedia inundațiilor din județul Galați din 14 septembrie, când 7 persoane au murit.

12:33

Ministra Educației, Ligia Deca, a anunțat, luni, la festivitatea de deschidere a anului universitar de la Universitatea Politehnica București, că 111 unități de învățământ din 30 de localități din Galați sunt închise în cursul zilei de luni, conform Agerpres.

„Vorbeam de 111 şcoli cu personalitate juridică şi structuri care au avut astăzi procesul de învăţământ oprit, având în vedere şi evacuările care s-au înregistrat în cursul nopţii”, a afirmat Deca. Ea a vorbit și despre posibilitatea reluării cursurilor.

„Vom vedea astăzi care este situaţia în teren. Ţinem legătura cu Inspectoratul Şcolar din Galaţi, unde aceste suspendări de proces educaţional faţă în faţă au avut loc şi vă vom ţine la curent. Suntem în evoluţie, aşteptăm şi noi ultimele date să vedem în ce măsură nu mai este pericol şi se poate intra în şcoli”, a adăugat ministra.

12:28

Hidrologii au restrâns avertizările de inundaţii valabile până marţi, astfel că se mai află sub incidenţa unui cod portocaliu râuri din judeţele Vaslui, Galaţi, Tulcea şi Constanţa.

Un cod portocaliu este în vigoare începând de astăzi, 30 septembrie, de la ora 12:00, până marți, la aceeaşi oră, pe râuri din bazinele hidrografice: Prut (judeţele: Vaslui şi Galaţi), Siret (judeţul Galaţi) şi râurile din Dobrogea (judeţele: Tulcea şi Constanţa), conform Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.



Începând de luni, de la ora 12:00, până marţi, la miezul nopţii, acelaşi cod va afecta şi râuri din bazinele hidrografice: Bârlad, Siret, Prut şi râurile din Dobrogea, în judeţele: Neamţ, Iaşi, Vaslui, Bacău, Galaţi, Vrancea, Tulcea şi Constanţa.

În aceste intervale se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate. De asemenea, sunt probabile depăşiri ale cotelor de apărare”, au arătat hidrologii.

În acelaşi intervalm este în vigoare un cod galben, pentru anumite sectoare de râuri din bazinele hidrografice: Râmnicu Sărat, Putna, Bistriţa, Moldova, Suceava, Prut şi Jijia, în judeţele: Vrancea, Buzău, Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna, Suceava, Botoşani şi Iaşi.

10:10

Coduri galbene de ploi, vânt puternic și ninsori la altitudini mari – HARTĂ.

ANM a transmis două coduri galbene în care avertizează că în aproximativ jumătate de țară, de luni dimineață și până marți dimineață, vor fi ploi însemnate și vânt puternic, iar la altitudini mari se vor consemna lapoviță și ninsoare.

10:08

La munte a nins și s-a depus strat de zăpadă – Cum va fi vremea luni

Din cauză că vremea s-a răcit și cu peste 15 C în mai puțin de o zi, duminică a început să ningă la munte, mai ales la altitudini de peste 1.500 de metri. A nins și pe Transalpina, dar și la Bâlea Lac, unde sâmbătă au fost 15 grade, iar duminică la prânz era 0,8 C.

09:23

VIDEO Ninsoare pe Transalpina, s-a intervenit cu utilaje de deszăpezire.

Pe Transalpina a nins și s-a depus puțină zăpadă pe șosea, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.

09:12

Premierul Marcel Ciolacu a participat luni dimineață la Comandamentul convocat la Ministerul de Interne pentru gestionarea efectelor inundațiilor.

„Din punctul meu de vedere s-a acționat profesionist, ca la carte, și mă bucur mult că am luat niște măsuri preventive, astfel încât să excludem pierderile de vieți omenești”, a spus Ciolacu.

08:53

IGSU a intervenit în ultimele 24 de ore în 116 localități din 29 de județe și București anunță instituția.

Au fost evacuate preventiv 6.014 persoane din 28 de localități din județele Argeș, Brașov, Galați și Vaslui. Majoritatea provin din județul Galați, unde 5.937 de persoane au fost relocate. De asemenea, în județul Vaslui au fost evacuate 60 de persoane, în Brașov (localitatea Budila) 6 persoane, în Argeș (localitatea Lerești) 11 persoane, iar alte 684 de persoane au refuzat evacuarea.

Potrivit IGSU, o situație deosebită a avut loc în județul Covasna, unde pompierii militari au intervenit în localitatea Ghidfălău pentru salvarea a 11 persoane (8 adulți și 3 minori) care au rămas blocate cu autoturismele pe un drum forestier.

Circulația maritimă și fluvială este suspendată, iar manevrele în toate porturile din județul Constanța și la Bara Sulina, în județul Tulcea, sunt oprite din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, inclusiv a vântului puternic.

07:48

Vremea va deveni rece, spune ANM în prognoza valabilă de luni dimineață până marți dimineață. În jumătatea de est a țării vor fi înnorări și temporar va ploua. În Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei vor fi averse, iar mai ales prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h. În Carpații Orientali și Meridionali, la altitudini în general de peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări, cu viteze de 70…90 km/h. În restul teritoriului cerul va fi variabil și doar izolat va ploua slab. Intensificări ale vântului vor mai fi și în vestul și sud-vestul țării, cu rafale în general de 45…55 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 19 de grade, iar cele minime se vor situa între 1 și 12 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Dimineața și noaptea, pe suprafețe mici se va semnala ceață.

Peste 5.000 de persoane evacuate în patru județe din România, dintre care cei mai mulți în județul Galați

Peste 5.400 de persoane din 28 de localităţi din patru judeţe au fost evacuate, duminică, până la miezul nopţii, potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Astfel, până la miezul nopţii au fost evacuate 5.438 persoane din 28 localităţi din 4 judeţe, după cum urmează:

judeţul GL – 5.361 persoane din 23 localităţi (Bălăbăneşti, Băneasa, Bereşti, Bereşti-Meria, Corn, Corod, Costache Negri, Cudalbi, Cuza Voda, Drăguşeni, Fârţăneşti, Folteşti, Frumuşiţa, Griviţa, Măstăcani, Pechea, Piscu, Slobozia Conachi, Smulţi, Suhurlui, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu şi Valea Mărului), iar alte 467 persoane au refuzat evacuarea;

judeţul VS – 60 persoane din 3 localităţi (Griviţa, Murgeni şi Vinderei);

judeţul BV – 6 persoane din 1 localitate (Budila);

judeţul AG – 11 persoane din 1 localitate (Lereşti).

Trei porturi de la Marea Neagră au fost închise

Duminică seară, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat că porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud şi Mangalia au fost închise din cauza vântului puternic.

Potrivit sursei citate, au fost suspendate manevrele pentru transportul maritim şi fluvial în cele trei porturi.

Cursuri suspendate luni în 25 de localități din județul Galați

Cursurile sunt supendate începând cu data de 30.09.2024 în 25 localități (Băneasa, Bălăbănești, Berești, Berești-Meria, Barcea, Corod, Corni, Costache Negri, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgușeni, Fârțănești, Foltești, Frumușița, Grivița, Jorăști, Măstăcani, Pechea, Piscu, Slobozia Conachi, Smulți, Suhurlui, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu și Valea Mărului) din județul Galați;

Traficul rutier, afectat pe două drumuri naționale și două județene

”În ceea ce priveşte circulaţia rutieră, pe drumurile naţionale DN 11/BC şi DN 3/IF şi drumurile judeţene DJ 248A/IS şi DJ 687/HD s-a circulat cu dificultate din cauza apei acumulate pe carosabil. De asemenea, circulaţia feroviară a fost temporar oprită pe secţia de cale ferată nr. 202 între localitatea Simeria/HD şi localitatea Petroşani/HD din cauza unui copac căzut pe linia de contact”, a mai transmis sursa citată.

Acumulările de apă au afectat puternic traficul rutier și în orașe. În București, mai multe tramvaie au fost blocate, iar autobuze au fost deviate din cauza acumulărilor de apă.

IGSU anunţa, duminică seară, că până la miezul nopții, s-au înregistrat efecte ale vremii în 90 de localităţi din 27 de judeţe, unde copaci şi stâlpi doborâţi de vânt au avariat 11 maşini şi 2 case.

”În data de 29 septembrie, în intervalul orar 07:00 – 24:00, în contextul manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase, echipajele operative au acţionat în 90 de localităţi din 27 de judeţe (AR, AG, BC, BT, BR, BV, BZ, CJ, CT, CV, DB, GL, GR, HD, IL, IS, IF, NT, OT, PH, SJ, SB, TM, TL, VL, VS şi VN) şi Municipiul Bucureşti pentru înlăturarea efectelor generate de vremea rea. În acest interval de timp, din cauza precipitaţilor abundente, salvatorii au intervenit în sprijinul populaţiei pentru evacuarea apei din 10 case, 14 curţi, 6 beciuri, 3 subsoluri de bloc, 1 instituţie publică, 1 depozit operator economic şi 11 străzi”, a transmis IGSU.

Stradă surpată în județul Ilfov

În Ilfov, în Chiajna, o stradă s-a surpat, iar o mașină a rămas blocată.

Mai mulți copaci au căzut în Hunedoara, iar echipajele ISU au intervenit inclusiv pentru îndepărtarea unui arbore care a căzut peste linia de tren, afectând traficul feroviar, motiv pentru care trenul Regio 2710 Directia Simeria – Petroșani cu 11 călători a rămas staționat până la eliberarea căii ferate.

Cod roșu de inundații până pe 1 octombrie în județele Galați și Vaslui

Azi, 30 septembrie, până la ora 9:00, Galațiul continuă să fie sub atenționare de cod roșu de ploi torențiale și abundente, așteptându-se, în partea de centru și de vest a județului, cu o probabilitate mare, să se acumuleze de 80…100 l/mp de apă, după cum anunțau duminică meteorologii.

Un cod roșu de inundații este valabil de la miezul nopții până pe 1 octombrie ora 10:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Bârlad (judeţele: Vaslui şi Galaţi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Elan (judeţele: Vaslui și Galaţi), Siret – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi).

Cod Galben:

În intervalul 29.09.2024 ora 12:00 – 30.09.2024 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu – bazin superior şi afluenţi bazin milociu şi inferior, Iza – bazin superior şi afluenţi bazin milociu şi inferior, Lăpuş – bazin superior şi afluenţi bazin milociu şi inferior (judeţul Maramureş), Tur (judeţul Satu Mare), Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin milociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Crasna (judeţele: Sălaj şi Satu Mare), Barcău – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Sălaj şi Bihor), Crişul Repede – bazin amonte S.H. Ciucea şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ciucea (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru – bazin amonte S.H. Suştiu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Suştiu (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb – bazin amonte S.H. Vaţa de Jos şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos (judeţele: Hunedoara şi Arad), Arieș – bazin superior şi afluenţi bazin milociu şi inferior (judeţele: Alba și Cluj), Bega – bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget – amonte S.H. Remetea (judeţele: Timiş și Arad), Timiș – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (judeţul Caraş Severin).

În intervalul 29.09.2024 ora 12:00 – 01.10.2024 ora 23:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni, Niraj (judeţele: Harghita și Mureş), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Arieș – amonte confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Alba și Cluj), Târnava Mică – bazin amonte S.H. Târnăveni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târnăveni (judeţele: Harghita, Mureş și Alba), Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu și Alba), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Brănișca (judeţele: Alba, Sibiu și Hunedoara), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Olt – bazin amonte S.H. Hoghiz şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Hoghiz (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Argeş, Olt şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman), Vedea (judeţele: Argeș, Olt și Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Rm. Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Vrancea și Buzău), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bistriţa – bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău), Moldova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava şi Neamţ), Suceava – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Suceava), Bârlad (judeţele: Neamţ, Iaşi, Vaslui, Bacău, Galaţi şi Vrancea), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Moldova (judeţele: Neamţ, Bacău, Vrancea și Galaţi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Iaşi, Vaslui și Galaţi) și râurile din Dobrogea (judeţele: Tulcea și Constanţa).

Cod portocaliu:

În intervalul 29.09.2024 ora 12:00 – 30.10.2024 ora 23:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte confluenţă cu râul Cerna (judeţele: Alba, Sibiu și Hunedoara), Râul Negru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Covasna și Braşov), Olt – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Podu Olt – amonte S.H. Sebeş Olt (judeţele: Braşov şi Sibiu), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H Sebeş Olt – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Vedea – bazin amonte S.H. Văleni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Văleni (judeţele: Argeș, Olt și Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Măgura (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova)

În intervalul 29.09.2024 ora 20:00 – 01.10.2024 ora 18:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Prut – afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Jijia – bazin superior şi afluenţi bazin milociu şi inferior (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Bârlad (judeţele: Neamţ, Iaşi, Vaslui, Bacău, Galaţi şi Vrancea), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Iaşi, Vaslui și Galaţi), Siret – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi), râurile din Dobrogea (judeţele: Tulcea și Constanţa).

Cod galben de ploi abundente în Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei

De asemenea, luni, de la ora 10:00, urmează să intre în vigoare, până pe 1 octombrie ora 10:00, o atenționare de cod galben de ploi însemnate în Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei.

Cod galben de ploi până pe 1 octombrie, ora 10.00 / FOTO: ANM

În intervalul menționat, în Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei vor fi averse, iar mai ales prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, potrivit meteorologilor.

Cod galben de ninsori la peste 1700 de metri în Carpații Orientali și Meridionali

Tot de la ora 10.00 urmează să intre în vigoare o atenționare de cod galben de ninsori și intensificări ale vântului la altitudini în general de peste 1700 m în Carpații Orientali și Meridionali. Aici sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări, cu viteze de 70…90 km/h până pe pe 1 octombrie ora 10.00