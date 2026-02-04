VIDEO. „Există o nouă divă în oraș”. După nașterea unui pui de elefant, presa americană exultă

Pentru prima dată în aproape 25 de ani, personalul care se ocupă de îngrijirea elefanților de la Grădina Zoologică Națională Smithsonian și Institutul de Biologie Conservativă (NZCBI) sărbătorește nașterea unui elefant asiatic, o specie pe cale de dispariție, se arată într-un comunicat postat pe site-ul grădinii zoologice. Vestea a făcut deliciul presei americane.

Grădina zoologică din Washington este una dintre cele mai vechi din Statele Unite, fiind deschisă în 1889 și găzduiește circa 400 de specii. Are circa 1,8 milioane de vizitatori anual.

Puiul de sex feminin s-a născut în noaptea de 2 februarie, la ora 1:15, din mama Nhi Linh, în vârstă de 12 ani, și tatăl Spike, în vârstă de 44 de ani. „Există o nouă divă în oraș”, a titrat cotidianul Washington Post, într-o postare pe Facebook.

Sarcina la elefanții asiatici durează în medie între 18 și 22 de luni; sarcina mamei-elefant a durat 21 de luni. Acest pui este primul descendent al lui Nhi Linh, informează Grădina zoo.

„Când veți vedea puiul și interacțiunile emoționante cu turma, sper că veți fi inspirați să ajutați la salvarea acestei specii pe cale de dispariție. Ceea ce învățăm de la elefanții noștri din Washington ne întărește în mod direct eforturile de protejare a elefanților sălbatici din Asia de Sud-Est”, a declarat un reprezentant al Grădinii zoo.

La naștere, puiul, care încă nu are un nume, cântărea 140 de kilograme și măsura 97,5 centimetri înălțime.