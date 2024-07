VIDEO Festivitate de deschidere unică în istoria Jocurilor Olimpice – Parisul și parada plutitoare

Vineri va avea loc festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, ceremonia urmând să fie una fără precedent, transmit organizatorii întrecerii.

Va fi pentru prima dată în istoria Jocurilor Olimpice când festivitatea de deschidere nu va avea loc pe un stadion, ci se va desfășura pe Sena.

Organizatorii vorbesc despre un spectacol „provocator și distractiv”.

Zeci de bărci se vor plimba pe Sena și vor transporta sportivii participanți la Jocurile Olimpice. Vorbim despre o paradă plutitoare care se va desfășura pe o distanță de 6 km pe Sena.

Se va porni de la podul Austerlitz, iar delegațiile vor naviga pe lângă catedrala Notre-Dame de Paris şi vor ajunge lângă Turnul Eiffel.

Se va trece, de asemenea, inclusiv pe lângă Pont des Arts şi Pont Neuf, dar și pe lângă multe dintre monumentele capitalei franceze.

„Nu va exista niciun mal de râu sau pod care să nu fie umplut cu muzică, dans sau spectacol”, ne avertizează organizatorii francezi.

Nu sunt cunoscute prea multe detalii despre artiștii care vor lua parte la fastuoasa ceremonie de deschidere, acest lucru fiind ținut secret.

Thomas Jolly, directorul artistic al ceremoniei de deschidere, a relatat că spectacolul care va fi prezentat vineri va reprezenta „o mare frescă”.

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice va debuta la ora 20:30 (ora României) și va dura puțin sub patru ore. Punctul culminant va fi atins atunci când va apune soarele peste Paris.

La eveniment vor lua parte peste 100 de şefi de stat şi de guvern, iar undeva peste 300 de mii de spectatori vor urmări show-ul de pe malurile râului.

Vor exista, de asemenea, aproximativ 80 de ecrane gigant de-a lungul traseului.

La ceremonie vor participa aproximativ 10.500 de sportivi.

Conform gazdelor competiției, aproximativ 222.000 de persoane au primit invitaţii gratuite, în timp ce 104.000 de spectactori şi-au cumpărat bilet pentru a lua parte la ceremonia de deschidere a JO 2024.

Ambarcaţiunile care transportă sportivii vor fi echipate cu camere de luat vederi pentru a le permite celor care îi urmăresc la televizor sau pe telefon să aibă o vedere cât mai de aproape, transmite News.ro.

„Va fi o ceremonie unică şi vom vedea cu toţii, de vineri seară, de ce a meritat. Avem nevoie să ne reunim în jurul Franței care găzduieşte lumea.

O ceremonie de deschidere ca aceasta va fi pentru prima oară în istoria Jocurilor. Va fi unică.

Franţa este mândră de istoria ei, de povestea ei de-a lungul Senei, nu vreau să dezvălui mai mult, dar vom vedea artişti din întreaga lume, artişti imenşi, varietate, clasici, care vor retrasa un pic din istoria Franţei, care este o istorie universală” – Emmanuel Macron, președintele Franței, citat de AFP.

Reamintim că Jocurile Olimpice de la Paris vor avea loc în perioada 26 iulie – 11 august, iar delegația României numără 107 sportivi.

