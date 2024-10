VIDEO Franța a testat cu succes prima sa dronă kamikaze, Colibri. Când urmează să fie livrată Ucrainei

Ministrul forţelor armate franceze, Sébastien Lecornu, a anunţat miercuri testarea cu succes a primei „muniţii franceze pilotate de la distanţă”, o dronă kamikaze numită Colibri.

„Ne-am recâştigat suveranitatea în acest segment-cheie pentru forţele noastre armate în mai puţin de doi ani”, a declarat el cu satisfacţie pe X , alături de o înregistrare video cu drona.

Acesta a anunțat că livrarea în Ucraina va fi realizată în următoarele săptămâni.

Primele 100 de unităţi ale acestei noi arme 100% franceze vor fi livrate Ucrainei „în următoarele câteva săptămâni”. Ele vor fi apoi livrate armatei franceze, scrie Le Figaro, potrivit News.ro.

France will soon start supplying Ukraine with the Colibri kamikaze drone. It can hit infantry or unarmored vehicles. It has a system that reduces the risk of jamming or capture. #UkraineWar pic.twitter.com/jEpBVptVau