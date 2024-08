VIDEO Fraţii Tate s-au filmat în timp ce hrănesc un urs, din mașină, aruncându-i cârnați: „Ce fel de câine este acesta?” / Amendați fiecare cu 1.500 de lei

Fraţii Tate, care s-au filmat recent în timp ce hrănesc din maşină un urs de pe marginea drumului, au fost amendaţi, a anunțat joi Ministerul Mediului, explicând că că legislaţia din România interzice hrănirea animalelor sălbatice, scrie News.ro.

Andrew Tate a publicat marţi, pe reţeaua X (fosta Twitter), o înregistrare video de 29 de secunde în care arată cum, aflându-se într-o maşină roşie, hrăneşte un urs de pe marginea drumului cu ceea ce pare a fi cârnaţi.

Feeding the strays in Romania. pic.twitter.com/AEzzNXBZE0

„Urs, urs”, strigă el la animal, după cum se poate auzi pe filmare.

Fratele său, Tristan Tate, a postat pe aceeaşi reţea un alt clip de 16 secunde, alături de mesajul: „Ce fel de câine este acesta?!”.

What kind of dog is this? pic.twitter.com/DPpSjtQlUw