VIDEO Gafă de exprimare a premierului britanic: Keir Starmer a cerut eliberarea „cârnaților” israelieni

Premierul britanic Keir Starmer a făcut marți o gafă nefericită, în cadrul unei conferințe de partid, când a vorbit despre eliberarea ostaticilor israelieni duși de militanții islamiști Hamas în Fâșia Gaza, pe data de 7 octombrie a anului trecut, scrie Politico.

Liderul laburist britanic, adresându-se activului de partid din Liverpool, s-a exprimat greșit – și s-a corectat rapid – în timp ce făcea un apel înflăcărat la calmarea situației din Orientul Mijlociu.

„Fac din nou apel la reținere și dezescaladare la granița dintre Liban și Israel”, a spus Starmer. „Din nou, solicit tuturor părților să se retragă de pe marginea prăpastiei”, a continuat prim-ministrul britanic.

Apoi, el a folosit termenul de „sausages” („cârnați” – în limba engleză), deși în mod evident a dorit să se refere la „hostages” („ostatici”).

Keir Starmer uses his first big speech as Prime Minister to call for the return of the sausages pic.twitter.com/kl99t6z4nK