VIDEO “Încă un an plin de provocări”– Iancu Guda și Cristian Ionescu într-un dialog despre incertitudini, starea economiei și opțiunile micilor antreprenori. Cum poți să faci business în România?

Firmele continuă să se confrunte cu un mediu economic plin de provocări dar, în fața crizelor succesive din ultimii 20 de ani – recesiune, pandemia de coronavirus, războiul din Ucraina, criza energetică, inflația etc – antreprenorii și companiile mici au dobândit un grad de reziliență care le ajută să dezvolte un răspuns autoimun destul de coerent, a declarat Cristian Ionescu, CEO Instant Factoring, într-un dialog cu analistul economic Iancu Guda.

„E un an plin de provocări, dar sincer cred că ne repetăm, pentru că în ultimii 20 de ani, mereu am zis vorbele acestea. Mereu ne confruntăm cu diverse situații din zona de macro. Sigur, particularitățile variabilele sunt ușor diferite de la an la an, dar avem aceleași riscuri generale: risc din zona de politic, mai nou – riscul geopolitic, iar în ultimii ani am trecut prin pandemie, trecem prin războiul din Ucraina, un nou război nu foarte departe de noi în partea de Middle East, incertitudine, stimuli fiscali, creșteri neplanificate de orice taxe, salarii, inflație foarte mare etc", a arătat el.

