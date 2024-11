PREMIERĂ! Licitație duplex România-Bulgaria: Licitația Whisky-uri Rare și Vinuri de Colecție, doar la Artmark

În prag de sărbători Casa de Licitații A10 by Artmark deschide crama! Pregătirile pentru un nou eveniment dedicat unor Whisky-uri Rare și Vinuri de Colecție sunt în toi. „Meniul” este publicat online, iar licitația aceasta bifează o premieră: se va desfășura, concomitent (joi, 5 decembrie, ora 18.00), în două țări – atât în România, cât și în Bulgaria, fiind pentru Artmark Sofia primul eveniment adiacent celor dedicate artelor plastice.

Cea mai valoroasă sticlă a selecției de față, și una cu adevărat impresionantă, este Macallan Single Highland Malt Scotch Whisky, veche de 52 ani. O astfel de băutură are un preț de listă de 50.000-60.000 de euro, așadar este de remarcat faptul că în evenimentul Casei A10 by Artmark licitația pentru acest lot începe la doar 7.000 de euro. Fondat în 1824 de James Macallan, brandul are distileria în inima Scoției, fiiind una dintre cele mai vechi, mai respectate și mai renumite din lume, cu o istorie care reflectă practicile tradiționale de producere a whisky-ului.

Eticheta și ambalajul distinctiv ale unui Macallan au devenit iconice în lumea whisky-ului. Macallan are o prezență semnificativă și în cultura populară, ca marcă de lux, și nu doar în social media, ci și în literatură – în cărți precum „The Cuckoo’s Calling” („Chemarea cucului”), al celebrei J.K. Rowling, „A Farewell to Arms” („Adio, arme”), de Ernest Hemingway sau „The Girl with the Dragon Tattoo” („Fata cu un dragon tatuat”), de Stieg Larsson, dar și în numeroase filme – precum „Skyfall” (din seria cu James Bond – Agentul 007), „Ocean’s Twelve” sau „The King’s Speech” („Discursul regelui”).

Tot la „capitolul Macallan” prezentăm și renumita etichetă „Royal Marriage Malt Whisky – Long Life and Happiness”, cu un cupaj din anii de naștere ai Prințului Charles și ai Prințesei Diana (1948, respectiv 1961), realizat și îmbuteliat cu ocazia căsătoriei lor, în 1981. Sticla are în evenimentul Casei A10 by Artmark prețul de 2.500 de euro, față de cel de listă de aproximativ 11.000 de euro. Macallan a lansat, în 2011, și o ediție limitată dedicată căsătoriei dintre Prințul William și Catherine Middleton, care a avut loc în data de 29 aprilie. Au fost realizate atunci doar 1.000 de sticle.

Remarcabil în selecția actualei licitații a Casei A10 by Artmark este și un Ardbeg Islay Malt Scotch Whisky, îmbuteliat de R.W. Duthie & Co. în 1983, ediție Samaroli, un sortiment foarte căutat de colecționarii și iubitorii de whisky din lume – al cărui preț de pornire în eveniment este de 3.000 de euro. Distileria Ardbeg, aflată pe coasta de sud a insulei Islay (Scoția), este deținută, din 1997, de Louis Vuitton Moët Hennessy, dar produce whisky încă din 1798, iar producția comercială datează din 1815.

Și la „capitolul vinuri” licitația de față are un „meniu” impresionant, ce cuprinde inclusiv un Costantino Porto Colheita 1887, îmbuteliat în decantor din cristal – cu un preț de pornire de numai 500 de euro. Este o ediție specială, atât datorită faptului că vinul a fost lăsat să se matureze în butoaie până la îmbutelierea sa, în jurul anului 1950, ceea ce i-a permis să dezvolte o complexitate aromatică greu de egalat, cât și pentru decantorul de cristal, care îi adaugă, desigur, un plus de eleganță și exclusivitate. „Vinurile de Porto sunt vinuri fortificate, produse în regiunea Turo din Nordul Portugaliei și sunt recunoscute pentru dulceața și complexitatea lor aromatică, obținută prin adăugarea de alcool pentru a opri fermentația. Acest proces păstrează zahărul natural din struguri, rezultând un vin mai dulce și mai tare. Tăria sa alcoolică variază între 19 și 22 de grade. Vinul de Porto este ideal ca digestiv, după masă”, explică Mirela Mateescu, curatoare de vinuri, pentru canalul YouTube Artmark

O altă piesă de colecție este sticla Château Petrus (Pomerol). Pétrus este „o bijuterie a regiunii Pomerol”, care a produs vinuri memorabile chiar și în ani cu provocări climatice, precum 1984. Solul argilos bogat în fier din Pomerol este, practic, „o comoară ascunsă a viticulturii”, iar acest terroir îi conferă vinului o finețe deosebită, o aromă catifelată și o personalitate profundă.

Tot în crama de la Artmark, pentru același eveniment, se găsește și un special Cognac Prunier (cca. 1820), în decantor din cristal.

Licitația de Whiskey-uri rare și Vinuri de Colectie este o oportunitate unică pentru colecționarii și iubitorii de vinuri și băuturi fine să achiziționeze unele dintre cele mai impresionante etichete aflate pe piață. Evenimentul are și cele mai impresionante șampanii, cu nobilă tradiție, precum Dom Pérignon, Billecart Salmon sau Moët & Chandon.

Crama Artmark se află tot la Palatul Cesianu-Racoviță din București (str. C.A. Rosetti nr. 5), unde iubitorii de frumos sunt așteptați pentru vizite cu intrare liberă zilnic (de luni până duminică), în generosul interval orar 10.00-20.00.

Articol susţinut de A10 by Artmark