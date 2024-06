VIDEO Incendiu catastrofal la o fabrică din Coreea de Sud. Bilanțul provizoriu: cel puțin 20 de morți

Un incendiu devastator a izbucnit luni la o fabrică de baterii de litiu în Coreea de Sud, incendiu soldat cu zeci de morţi, informează AFP şi DPA, preluate de Agerpres.

Iniţial, pompierii sosiţi la faţa locului au anunţat că o persoană a murit şi o alta a suferit arsuri grave, în timp ce alte 21 de persoane au fost date dispărute în incendiu, pentru ca la scurt timp să informeze că au găsit circa 20 de corpuri umane carbonizate la locul incendiului.

„Nu putem încă să pătrundem în interior şi să desfăşurăm operaţiuni de salvare. O vom face imediat ce vom reuşi să stingem incendiul. Douăzeci şi unu de muncitori sunt în prezent daţi dispăruţi. Sperăm să le dăm de urmă datorită contactelor furnizate de întreprindere”, declarase pentru presă Kim Jin-young, un membru al echipelor de pompieri sosite la faţa locului, înainte de găsirea celorlalte victime umane.

Cauza incendiului rămâne deocamdată necunoscută. Incendiul s-a declanşat într-o fabrică de baterii de litiu proprietate a fabricantului sus-coreean Aricell, la Hwaseong, la sud de Seul.

🚨 Lithium Batteries are fatal !



⚠️ 21 people are reportedly killed ,15 others are missing at Jeongok Industrial Complex in Hwaseong due to massive fire in the South Korean lithium battery plant !



⚠️The blaze began after a series of battery cells exploded inside a warehouse ! pic.twitter.com/QrIuf3bi4B