VIDEO Incident bizar pe cerul Ucrainei: Un Su-57 rusesc și-a doborât partenera de misiune, o dronă experimentală uriașă

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu un avion militar rusesc Su-57 ce își doboară partenerul de misiune, vehiculul aerian de luptă fără pilot experimental Suhoi S-70 „Okhotnik”, deasupra unei zone controlate de forțele ucrainene, scrie Kyiv Post.

Imaginile, postate pe X și Telegram atât de conturi pro-Moscova, cât și pro-Kyiv, arată doborârea dronei deasupra zonei Konstantinovka din regiunea Donețk.

⚠️⚠️BIG NEWS ⚠️⚠️ Indulge yourself watching how a Patriot missile destroys Russia's 6th generation "Stealth" Sukhoi S-70 Okhotnik-B, flying over occupied Donetsk. Built in 2019, Russia only built 3. Now only 2 left😂😂 Wikipedia just got updated https://t.co/heM6X8NNAC pic.twitter.com/KyOyLxbf11

S-70 „Okhotnik” (Vânător) a fost conceput pentru a servi ca o dronă „pereche” care să zboare alături de avionul de luptă SU-57 de generația a cincea al Moscovei sau pentru a opera singură cu control de la sol pentru a efectua misiuni de recunoaștere și de atac de precizie.

Aceasta este probabil cea mai mare dronă din lume, cu o greutate la decolare de aproximativ 20 de tone, potrivit Kyiv Post. Are o lungime de 14 metri și o anvergură a aripilor de aproape 20 de metri.

Este considerată încă încă experimentală, în condițiile în care primul prototip a fost terminat în 2018, iar alte două ar fi fost finalizate în acest an.

Este o situație bizară, notează și publicația The War Zone, care remarcă faptul că avionul de vânătoare al Rusiei a tras o rachetă aer-aer cu rază scurtă de acțiune și a doborât una dintre aeronavele sale în timp ce zbura deasupra teritoriului ucrainean.

Și nu o aeronavă oarecare, ci de unul dintre puținele vehicule aeriene de luptă fără pilot S-70 Okhotnik-B (Hunter-B) ale forțelor aeriene ruse.

Deci, de ce a fost doborâtă? Cel mai bun răspuns este că operatorii au pierdut comanda asupra aeronavei și că aceasta a intrat în spațiul aerian deasupra unui teritoriu ostil. Pot apărea defecțiuni ale sistemelor, iar aici vorbim despre un mediu de luptă foarte dens din punct de vedere al războiului electronic, notează sursa citată.

Acesta nu este un lucru neobișnuit când e vorba de testarea noilor tehnologii aeriene avansate fără pilot sau chiar pentru operațiuni ale tipurilor existente, atât în zone ostile, cât și fără pericole..

Dispozitivele de autodistrugere sau, cel mai adesea, avioanele de luptă, sunt gata să doboare o dronă în cazul în care aceasta reprezintă un pericol pentru alții sau un risc de securitate.

O dronă foarte importantă precum S-70, pierdută în interiorul teritoriului ucrainean, care ar putea fi doborâtă într-o stare semi-intactă, ar reprezenta o problemă uriașă pentru Rusia, atât din punct de vedere tehnologic, cât și optic, astfel încât se pare că s-a luat decizia de a o distruge, mai scrie The War Zone.

Imagini apărute online arată însă că ucrainenii au reușit deja să recupereze bucăți mari din dronă, unele relativ intacte.

I can confirm, based on footage from @PEnssle, that Ukrainian forces have already recovered and removed large, relatively intact pieces of the advanced Russian S-70 Okhotnik UCAV that crashed in Donetsk Oblast.



Notably including the wing segment seen in this video. pic.twitter.com/7Z9yDgKfab