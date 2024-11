Cea mai recentă mișcare a influencerilor care l-au promovat pe Stoianoglo – VIDEO

Cântăreții Culiță Sterp și Bogdan Mocanu și-au cerut scuze, după ce cu două zile în urmă au postat pe TikTok filmulețe în care îl promovau pe candidatul pro-rus la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Alexandr Stoianoglo.

Amândoi au susținut că l-au promovat pe Stoianoglo la rugămintea „unui prieten din Republica Moldova”, însă fără să verifice singuri informația.

„Mă simt dator să vă spun că am făcut o greșeală. Un prieten care lucrează pentru o agenția din Republica Moldova m-a rugat, iar eu, fără să filtrez informațiile am zis că-l ajut. De bun simț ar fi fost să mă interesez mai bine despre omul despre care vă vorbesc”, a transmis Bogdan Mocanu pe TikTok.

Adevarul despre clipul controversat postat de mine. Si iertare celor pe care i-am dezamagit și in special fratilor de peste Prut.

„Oamenii sunt supuși greșelii, iar eu am mușcat-o”, a adăugat el.

Și Culiță Sterp și-a cerut scuze. „Este cea mai mare lecție pe care am primit-o în ultimul timp. Când mă uit din exterior, nu știu cum am putut să fiu așa de prost și de naiv, pentru că nu m-am documentat înainte și am crezut în vorbele unui prieten din Republica Moldova”.

V-aş ruga, înainte să comentați, să ascultați până la final, şi mai ales partea de la final! Dummezeu să fie cu voi la alegerile de Duminică şi să vă ajute să fie exact asa cum vreti voi ca de aia am postat video asta acum ca să aveti timp să il vedeti si sa luati decizia corecta! Vă multumesc pentru intelegere si imi cer scuze incă o data. Imi e rusine pentru toata sitiatia creata.

Cântărețul a declarat că „nu am luat niciun ban”, iar asta este dovedit, spune el, de faptul că a putut șterge videoclipul de pe TikTok. „Ulterior mi s-au propus sume mari de bani să păstrez videoclipul, să nu-l șterg, să-l las acolo”.

Zilele trecute, Bogdan Mocanu și frații Culiță și Iancu Sterp au postat pe TikTok câte un video în care îl promovau pe Alexandr Stoianoglo. Toți trei au avut un scenariu similar, în care se uitau la un video cu politicianul și îl lăudau.

„Frații noștri de peste Prut din Republica Moldova, Dumnezeu să fie cu voi și să va ajute să aveți un conducător așa cum va doriți, în primul rând cu frică de Dumnezeu! Îmi place mult de acest om!”, începea Culiță Sterp postarea despre Stoianoglo.

„E plăcut să vezi un candidat care chiar vorbește despre dezvoltare, despre relații bune între state, care vorbește despre o lume fără conflicte, despre pace”, a spus Bogdan Mocanu, influencer cu 1,5 milioane de urmăritori pe TikTok.