VIDEO Jaf spectaculos în Italia. Hoți înarmați au furat 3 milioane de euro, la adăpostul unei uriașe perdele de fum

O bandă înarmată a oprit şi jefuit un microbuz de transport valori în sudul Italiei, reuşind să fure 3 milioane de euro, conform autorităţilor italiene, transmite DPA, citată de Agerpres.

Jaful s-a derulat extrem de rapid pe un drum aglomerat din apropierea oraşului Brindisi, în cursul orelor de vârf pentru trafic, în dimineaţa de joi.

Membrii bandei au deschis focul pentru a-l obliga pe şoferul microbuzului să tragă pe dreapta. De asemenea, ei au dat foc mai multor automobile pentru a împiedica un răspuns rapid al poliţiei. Un nor uriaş de fum negru a rămas în zona jafului timp de ore.

