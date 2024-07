VIDEO Joe Biden spune că îşi va reevalua candidatura dacă va fi diagnosticat cu o problemă „medicală”

Preşedintele american Joe Biden, asaltat cu întrebări referitoare la acuitatea sa mentală după o dezbatere dezastruoasă cu Donald Trump, a afirmat într-un fragment de interviu difuzat miercuri că îşi va reevalua candidatura la prezidențialele din noiembrie dacă va fi diagnosticat cu o problema medicală, scrie AFP.

„Dacă aş avea o problemă medicală care să apară, dacă cineva, dacă vin medici să mă vadă şi să-mi spună „aveţi problema asta”…”, a răspuns Biden, după ce a fost întrebat marţi de grupul media BET despre ce l-ar putea face să gândească la o retragere din cursa prezidenţială.

