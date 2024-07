VIDEO Keanu Reeves, emoționat și după 25 de ani de filmul despre care spune că i-a schimbat viața

Keanu Reeves a avut nevoie de o pauză de 20 de secunde să găsească un răspuns după ce a fost rugat să comenteze faptul că s-au împlinit 25 de ani de la lansarea în cinematografe a filmului „The Matrix”, unul despre care actorul spune că i-a schimbat viața, relatează revista Variety.

Momentul a avut loc în timpul unui interviu pe care acesta l-a acordat comediantului și prezentatorului TV american Stephen Colbert în timpul emisiunii sale The Late Show.

Colbert i-a amintit actorului canadian în vârstă de 59 de ani că anul acesta mai multe filme celebre în care a jucat își celebrează aniversarea – Bill & Ted’s Excellent Adventure (35 de ani), Point Break (33 de ani), Speed (30 de ani), The Matrix (25 de ani), John Wick (10 ani). El l-a invitat apoi pe Reeves să răspundă la o rundă de întrebări „fulger”, spunând care e cea mai dragă amintire pe care o are cu fiecare dintre aceste lungmetraje.

Când prezentatorul TV a ajuns la Matrix, Reeves a avut nevoie de mai multe momente să își adune gândurile. „Vom reveni după o pauză publicitară”, a glumit Stephen Colbert.

„The Matrix mi-a schimbat viața și apoi, de-a lungul tuturor acestor ani, a schimbat viețile atât de multor oameni în moduri cu adevărat pozitive și grozave”, a răspuns în cele din urmă Keanu Reeves.

Keanu Reeves delivers a lightning round of memories for some of his greatest films. How touchi when he speaks about The Matrix #Colbert #TheMatrix #KeanuReeves



Thanks @colbertlateshow pic.twitter.com/jmAGT6DGqf