VIDEO Lovitură de moral: tanchiștii ucraineni spun că au doborât o temută dronă rusească Orlan la o „altitudine record”

Soldații Brigăzii a 3-a de Tancuri a Ucrainei au doborât o dronă rusească de recunoaștere Orlan la o altitudine record de 3.620 de metri, a anunțat armata ucraineană, potrivit The Kyiv Independent.

Modelul Orlan este o dronă de recunoaștere dezvoltată de Rusia și utilizată pe scară largă de trupele sale în Ucraina. Temută de soldații ucraineni, ea ajută adesea la atacurile artileriei rusem pentru țintirea cu precizie în cadrul atacurilor. Drona poate parcurge 600 de kilometri și poate urca la o altitudine de 5.000 de metri.

Lovitura asupra dronei „a avut loc pe 7 septembrie în regiunea Harkov. Odată ce drona inamică Orlan-10 a fost reperată, grupul de artilerie cu rachete Voron s-a grăbit să ajungă în zonă”, a scris Brigada a 3-a, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Altitudinea și traiectoria dronei rusești au fost stabilite în cooperare cu unitățile ucrainene de grăniceri. Apoi, un soldat a pregătit „echipamentul” necesar, iar alți doi membri ai brigăzii au început să „vâneze” aeronava fără pilot, a mai susținut unitatea.

The record height!

Ukrainian warriors shot down a russian Orlan reconnaissance UAV at an altitude of 3,620 meters.



